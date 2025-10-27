MUBI FEST: a Roma dal 14 al 16 novembre la seconda edizione della manifestazione promossa da Mubi

News Cinema

Dopo la prima tenutasi a Milano, sbarca nella capitale l'iniziativa di quella che non è più solo piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore e di qualità ma anche distribuzione globale e casa di produzione.

Si terrà a Roma dal 14 al 16 novembre la seconda edizione del MUBI FEST, quello che viene raccontato come "un’esperienza cinematografica unica, che anima città diverse nel mondo, e che celebra il cinema in tutte le sue forme". Tre sono le location della manifestazione organizzata da MUBI, che non è più solo piattaforma streaming dedicata al cinema d'autore e di qualità ma anche distribuzione globale e casa di produzione: Cinema Quattro Fontane, Forum Theatre e Edicola Erno. In questi luoghi il pubblico potrà scoprire una selezione curata di lungometraggi innovativi e cortometraggi d’autore, partecipare a incontri con filmmaker e DJ set.

Tra le anteprime italiane del festival figurano alcuni dei titoli più attesi della stagione: Die My Love di Lynne Ramsay, con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, presentato in Concorso al Festival di Cannes e alla Festa del Cinema di Roma, Sirāt di Óliver Laxe, vincitore del Premio della Giuria al 78º Festival di Cannes, My Father’s Shadow di Akinola Davies Jr, presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2025, che sarà accompagnato al MUBI Fest dalla presenza del regista, e L’Agente Segreto, con Wagner Moura, premiato al 78º Festival di Cannes per la miglior interpretazione maschile e la miglior regia a Kleber Mendonça Filho. Non mancherà poi una sezione dedicata agli anniversari e ai classici, con proiezioni speciali di Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson, Typhoon Club di Shinji Sōmai e Io La Conoscevo Bene di Antonio Pietrangeli.

Un’attenzione speciale è dedicata al mondo del cortometraggio, attraverso le straordinarie opere della serie MIU MIU Women’s Tales, firmate da alcune delle registe più celebrate del panorama internazionale, tra cui Joanna Hogg e Mati Diop.

Non mancheranno momenti di incontro tra cinema e musica, con DJ set, tak ed eventi, fra cui DJ set di Whitemary e un evento speciale al Forum Theatre, con una sonorizzazione live di Metropolis di Fritz Lang da parte di Karim Qqru (Zen Circus), Roberta Sammarelli, Xabier Iriondo (Afterhours) e Corrado Nuccini (Giardini di Mirò).

L’edizione 2025 del MUBI FEST si arricchisce inoltre di una serie di nuovi eventi, pensati per esplorare il cinema contemporaneo attraverso linguaggi, formati e voci differenti. Il comico e autore Saverio Raimondo condurrà MUBI Late Night, uno show che animerà le serate del festival con ospiti a sorpresa, accompagnato durante il weekend dal musicista e performer N.A.I.P; Un incontro tra intrattenimento e riflessione, per raccontare il cinema e la società con leggerezza e profondità. Marta Del Grandi, Luca Ravenna e Filippo Scotti daranno voce a Dramma della gelosia di Ettore Scola , in un live reading, diretto per l’occasione da Francesco Sossai.

Inoltre, dopo il successo della prima edizione milanese, avranno luogo un approfondimento speciale dedicato a NOTEBOOK, la rivista di MUBI, che esplora il cinema come forma d’arte e di pensiero, e un incontro ispirato alla collezione disponibile su MUBI Le Prime Volte, che regala uno sguardo sui talenti del cinema italiano contemporaneo, in cui Margherita Giusti, Francesco Sossai, Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis racconteranno l’esperienza del debutto: le sfide, gli imprevisti e la scoperta di una voce autoriale. Durante tutti i giorni del festival, presso Edicola Erno, sarà allestito uno spazio dedicato a MUBI, dove i visitatori potranno scoprire merchandise esclusivo e la rivista NOTEBOOK.

L'intero programma e l’acquisto e prenotazione dei biglietti sono disponibili da oggi sul sito ufficiale del MUBI FEST: https://mubifest.com/it/



