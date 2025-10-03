MUBI annunica l'arrivo in catalogo di Altri cannibali, l'opera prima di Francesco Sossai

News Cinema

Le città di pianura al suo esordio in sala è stato il decimo film più visto nei cinema italiani nella giornata di ieri, e presto in streaming sulla piattaforma vedremo il precedente film del suo autore.

Come forse saprete, ieri è uscito al cinema un film italiano che, come molti altri critici e addetti ai lavori, ho invitato spesso le persone a andare a vedere: si tratta di Le città di pianura, una commedia alcolica e amara che racconta dell'incontro lungo le strade e le notti della provincia veneta tra due cinquantenni in fuga dalla vita che li ha delusi e un ventenne che non ha ancora iniziato a viverla.

Sarà stato anche per questo supporto di tanti che fanno questo mestiere, o forse per altri motivi, ma non importa, che Le città di pianura ieri, nel giorno in cui ha debuttato nelle sale, è stato il decimo incasso della giornata: un risultato tutto sommato lusinghiero, considerate anche i 106 schermi (non tantissimi, quindi) che lo proiettano. L'invito, ancora una volta, è a sostegno del film - o meglio: della soddisfazione di voi spettatori, e chi ancora non è andato ha tutto il weekend per farlo.

Sono poi piuttosto sicuro del fatto che chi vedrà Le città di pianura, secondo lungometraggio di Francesco Sossai, potrà poi essere interessato a recuperare l'opera prima del suo giovane regista: un film del 2021 intitolato Altri cannibali, visto da pochissime persone. Anche io ammetto l'ignoranza, e quindi anche io sarò tra i beneficiari di quanto annunciato da MUBI: dal 1° novembre infatti Altri cannibali sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dedicata al cinema d'autore e di qualità.

Presentato fuori concorso al Torino Film Festival del 2021, Altri cannibali, girato in bianco e nero e basato su un corto dello stesso Sossai, è la storia dai toni quasi horror di Fausto, un uomo veneto di mezza età, operaio da una ventina d’anni, orfano di padre e con un rapporto conflittuale con la madre. Fausto ha un appuntamento con Ivan, che ha conosciuto su internet e che non ha mai incontrato prima, e con cui ha stretto un accordo inquietante. Ma una volta l'uno di fronte all'altro, Fausto e Ivan scopriranno le difficoltà che sono insite nel rispettare il loro patto, che ha ovviamente a che fare con il titolo del film.

Qui di seguito, il trailer di Altri cannibali:



