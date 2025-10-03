TGCom24
Schede di riferimento
Le Città di Pianura
Anno: 2025
4,1
Le Città di Pianura
Francesco Sossai
Francesco Sossai
News Cinema

MUBI annunica l'arrivo in catalogo di Altri cannibali, l'opera prima di Francesco Sossai

Federico Gironi

Le città di pianura al suo esordio in sala è stato il decimo film più visto nei cinema italiani nella giornata di ieri, e presto in streaming sulla piattaforma vedremo il precedente film del suo autore.

MUBI annunica l'arrivo in catalogo di Altri cannibali, l'opera prima di Francesco Sossai

Come forse saprete, ieri è uscito al cinema un film italiano che, come molti altri critici e addetti ai lavori, ho invitato spesso le persone a andare a vedere: si tratta di Le città di pianura, una commedia alcolica e amara che racconta dell'incontro lungo le strade e le notti della provincia veneta tra due cinquantenni in fuga dalla vita che li ha delusi e un ventenne che non ha ancora iniziato a viverla.
Sarà stato anche per questo supporto di tanti che fanno questo mestiere, o forse per altri motivi, ma non importa, che Le città di pianura ieri, nel giorno in cui ha debuttato nelle sale, è stato il decimo incasso della giornata: un risultato tutto sommato lusinghiero, considerate anche i 106 schermi (non tantissimi, quindi) che lo proiettano. L'invito, ancora una volta, è a sostegno del film - o meglio: della soddisfazione di voi spettatori, e chi ancora non è andato ha tutto il weekend per farlo.
Sono poi piuttosto sicuro del fatto che chi vedrà Le città di pianura, secondo lungometraggio di Francesco Sossai, potrà poi essere interessato a recuperare l'opera prima del suo giovane regista: un film del 2021 intitolato Altri cannibali, visto da pochissime persone. Anche io ammetto l'ignoranza, e quindi anche io sarò tra i beneficiari di quanto annunciato da MUBI: dal 1° novembre infatti Altri cannibali sarà disponibile in streaming sulla piattaforma dedicata al cinema d'autore e di qualità.
Presentato fuori concorso al Torino Film Festival del 2021, Altri cannibali, girato in bianco e nero e basato su un corto dello stesso Sossai, è la storia dai toni quasi horror di Fausto, un uomo veneto di mezza età, operaio da una ventina d’anni, orfano di padre e con un rapporto conflittuale con la madre. Fausto ha un appuntamento con Ivan, che ha conosciuto su internet e che non ha mai incontrato prima, e con cui ha stretto un accordo inquietante. Ma una volta l'uno di fronte all'altro, Fausto e Ivan scopriranno le difficoltà che sono insite nel rispettare il loro patto, che ha ovviamente a che fare con il titolo del film.
Qui di seguito, il trailer di Altri cannibali:

Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
