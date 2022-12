Mrs. Doubtfire, Sally Field svela il momento più divertente sul set (e non coinvolge Robin Williams)

News Cinema

Sono trascorsi quasi 30 anni dall'uscita di Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre e l'attrice co-protagonista racconta chi l'ha fatta ridere a crepapelle sul set: spoiler, non è Robin Williams!

La scomparsa di Robin Williams ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo come attore e come uomo. A ricordarlo è anche Sally Field, che l’ha accompagnato in uno dei film più amati del suo repertorio. Difficilmente dimenticheremo Robin Williams nelle vesti di una tata tuttofare in Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre. Un uomo disperato che trova un modo ingegnoso per trascorrere più tempo con i suoi figli e proteggere sua moglie da attenzioni indesiderate. Uscita nel 1993, la commedia diretta da Chris Columbus ha guadagnato anche un Oscar nella categoria di miglior trucco. Sally Field, nel film, ha interpretato Miranda Hillard, ex moglie di Daniel Hillard, interpretato da Robin Williams.

Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, la scena più divertente secondo Sally Field

Sono trascorsi quasi trent’anni dall’uscita di Mrs. Doubtfire - Mammo per sempre, eppure Sally Field lo ricorda come se fosse ieri. A Robin Williams il compito di interpretare Daniel, di professione doppiatore ma che per amore della famiglia ormai sfasciata decide di interpretare una tata britannica il cui nome è per l’appunto Mrs. Doubfire. Indossa persino una maschera, imbottiture e abiti vintage per trascorrere più tempo con la sua famiglia, nonostante il divorzio sia ancora fresco. Il suo alter ego con il tempo si compromette sempre più e alla fine la copertura salta. E per Sally Field non è stato semplice interpretare fedelmente la sua Miranda per tutto il tempo.

L’attrice ha raccontato a Yahoo! Entertainment che solitamente Robin Williams aveva l’abitudine di raccontare battute sul set strappando risate ai suoi colleghi. Con lei non aveva mai raggiunto l’obiettivo e Sally Field era piuttosto fiera della propria resistenza. Che tuttavia è vacillata ad un certo punto, ma il merito non è di Robin Williams. Ricordando quel periodo, ha dichiarato:

Impazziva se non riusciva a farti ridere. Allora gli ho detto: ‘Robin, sono una professionista. Continua così. Se lo fai, te lo garantisco, non riderò’. E non l’ho mai fatto. Verso la fine, però, stavamo ultimando le ultime sequenze dell’ultima scena. Ci trovavamo al ristorante seduti a tavola e Pierce Brosnan ha emulato un rumore inappropriato sul braccio. A quel punto ho ceduto e sono scoppiata a ridere. E ho riso così tanto che hanno dovuto chiudere per la giornata. Robin mi ha detto: ‘Beh, non avevo capito che avresti riso soltanto per dell’umorismo banale’. È stato Pierce a farmi ridere a crepapelle e non Robin.

Pur non avendo legato con il dono della risata, Sally Field ha raccontato di avere un altro debole in comune con Robin Williams: la passione per il videogioco di Zelda per Nintendo.