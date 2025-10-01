Mr. Scorsese: il trailer della docuserie in cui a raccontare Martin Scorsese e il suo cinema è... Martin Scorsese

News Cinema

Debutta il 17 ottobre su Apple TV+ un documentario in cinque parti diretto da Rebecca Miller che racconta la racconta la straordinaria vita e il lavoro pluripremiato del leggendario regista. Imperdibile per gli appassionati di cinema, ecco il trailer di Mr. Scorsese.

Ve lo stiamo dicendo da tempo che, nel mare magnum delle piattaforme streaming, quella di Apple, Apple TV+ è forse quella che ha il più alto livello di qualità nelle produzioni originali, sia per quanto riguarda i film, sia per quanto riguarda le serie. Ma un ulteriore motivo per seguire la piattaforma è il fatto che, tra poco più di due settimane, il 17 ottobre, in streaming debutterà un documentario in cinque parti da un'ora circa che i veri appassionati di cinema non dovrebbero perdere per nessun motivo al mondo: perché Mr. Scorsese non racconta solo vita e film di questo fondamentale autore, indubbiamente uno dei più grandi di tutti i temoi, ma perché a raccontare Martin Scorsese, oltre a familiari, amici, colleghi come Spielberg e De Palma e collaboratori (tra i quali ovviamente non mancano Robert De Niro, Leonardo DiCaprio e Thelma Schoonmaker), è lo stesso Martin Scorsese.

A riprendere, intervistare e raccogliere i racconti del regista, che si è prestato con generosità e sincerità alla macchina da presa, è stata Rebecca Miller, regista di questa docuserie e di altri noti film, figlia del commediografo Arthur e, incidentalmente, anche moglie di Daniel Day-Lewis, che per Scorsese è stato l'indimenticabile Bill the Butcher di Gangs of New York.

Presto vi diremo di più, e più in dettaglio di Mr. Scorsese. Intanto qui di seguito il trailer italiano ufficiale della docuserie e la descrizione ufficiale come da comunicato stampa.



Mr. Scorsese: Il trailer ufficiale italiano del documentario- HD

“Mr. Scorsese” offre un'analisi intima e ricca di sfumature di una delle figure più influenti ed enigmatiche del cinema, con filmati inediti e interviste approfondite alle persone a lui più vicine. Il trailer anticipa un assaggio del cuore emotivo della docuserie, in cui Scorsese esplora la sua visione della natura umana e l'eterna lotta tra il bene e il male nel corso della sua vita e della sua carriera.

"Mr. Scorsese" è il ritratto di un uomo attraverso la lente della sua opera, un’esplorazione delle molteplici sfaccettature di un visionario che ha ridefinito il linguaggio cinematografico, includendo sia la sua straordinaria carriera, che la sua singolare storia personale. Con accesso esclusivo e illimitato agli archivi privati di Scorsese, la docuserie si basa su lunghe conversazioni con il regista e interviste inedite con amici, familiari e collaboratori creativi, tra cui Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Steven Spielberg, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks e Rodrigo Prieto, oltre ai suoi figli, alla moglie Helen Morris e agli amici d'infanzia più cari.

“Mr. Scorsese” esamina come le vivaci esperienze di vita del regista abbiano plasmato la sua visione artistica, mentre ogni suo film stupiva il mondo con la propria originalità. A partire dai suoi primi lavori (i cortometraggi realizzati da studente alla New York University) fino ai giorni nostri, questo documentario esplora i temi che hanno affascinato Scorsese, tra cui il ruolo del bene e del male nella natura fondamentale dell’essere umano.

Diretto dall'acclamata regista Rebecca Miller (“E all'improvviso arriva l'amore”, “Personal Velocity - Il momento giusto”), “Mr. Scorsese” è nato da un'idea dei produttori esecutivi Miller e Damon Cardasis di Round Films (“Il piano di Maggie - A cosa servono gli uomini”, “Saturday Church”) e Cindy Tolan (“Étoile”, “Dandelion”), storica collaboratrice di Miller. Il trio candidato agli Emmy - Cardasis, Tolan e Miller ("Arthur Miller: Writer") - è affiancato dai produttori esecutivi Rick Yorn, Christopher Donnelly e Julie Yorn. La produzione è di Ron Burkle, con Robert Fernandez e Patrick Walmsley come co-produttori esecutivi. La serie è presentata da Expanded Media e Round Films, in collaborazione con LBI Entertainment e Moxie Pictures.