News Cinema

Mosquito Bowl, primo sguardo a Bill Skarsgård e Nicholas Galitzine nel film Netflix dal romanzo di Buzz Bissinger

Maria Castaldo

Mosquito Bowl è l'adattamento targato Netflix del romanzo del vincitore del Premio Pulitzer Buzz Bissinger: ecco le prime immagini con Bill Skarsgård e Nicholas Galitzine nel ruolo di giocatori di football nel periodo post-Pearl Harbor.

Mosquito Bowl, primo sguardo a Bill Skarsgård e Nicholas Galitzine nel film Netflix dal romanzo di Buzz Bissinger

Diretto da Peter Berg, Mosquito Bowl è l'adattamento dell'omonimo romanzo Premio Pulitzer di Buzz Bissinger. Il film è prodotto da Netflix, che ha svelato le prime foto del cast che comprende Bill Skarsgård e Nicholas Galitzine. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo l'attacco a Pearl Harbor, il film seguirà un gruppo di giovani promesse del football americano decisi ad aiutare il proprio paese arruolandosi nella Marina.

Mosquito Bowl, Netflix svela le prime immagini di Bill Skarsgård e Nicholas Galitzine nel dramma storico tratto dal romanzo Premio Pulitzer

Netflix ha condiviso un primo sguardo al cast di Mosquito Bowl, film di prossima uscita diretto e prodotto da Peter Berg, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Mark L. Smith (The Revenant).

Le prime foto svelate dal colosso dello streaming mostrano Nicholas Galitzine (The Idea of You), Bill Skarsgård (Nosferatu), Ray Nicholson (Smile 2) e Tom Francis (You, stagione 5) nei ruoli di quattro atleti del football che decidono di mettere da parte la loro carriera sportiva per arruolarsi nei Marines dopo l'attacco a Pearl Harbor. In attesa dell'invasiione di Okinawa, questi quatto giovani coraggiosi decidono di organizzare una partita che resterà nella storia e alla quale parteciparono alcuni dei più grandi giocatori dell'epoca. A completare il cast, nel ruolo di uno degli istruttori dei Marines anche il conduttore americano Pat McAfee.

Le riprese della pellicola sono iniziate questo mese nel Queensland, in Australia: "Sono entusiasta di essere qui a girare Mosquito Bowl con alcune delle migliori troupe del mondo" ha dichiarato Berg "finora, ho incrociato due canguri e qualche pitone e sto pensando di lanciarli! Un enorme ringraziamento va a Screen Queensland (agenzia di proprietà del governo australiano che finanzia film e serie in loco ndr) per il loro incredibile supporto nell'aiutare a rendere possibile questa produzione". Mosquito Bowl è il secondo lavoro di Buzz Bissinger che Berg adatta per il cinema: nel 2003 era stata la volta di Friday Night Lights: una città, uno sguardo, un sogno, diventato anche un film per la tv nel 2006.

