Morto Terry Jones dei Monty Python

News Cinema

L'attore, regista e scrittore inglese, fondatore e membro di uno dei gruppi comici più famosi e influenti della storia del cinema, aveva 77 anni.

Terry Jones, membro fondatore dei Monty Python, uno dei gruppi comici più importanti e influenti nella storia della comicità, nonché regista di tutte le loro opere cinematografiche, è morto oggi a Londra all'età di 77 anni.

Nel 2016 era stato reso pubblico che all'attore, regista e scrittore inglese era stata dignosticata una demenza frontotemporale.

Fin dai tempi del Flying Circus Jones, dei Monty Python, era quello che più degli altri si preoccupava della parte formale dei loro sketch, interessandosi al lato registico della loro produzione televisiva, e dirigendo a quattro mani con Terry Gilliam il primo film dei Python, Monty Python e il Sacro Graal.

Per via delle forti divergenze di visione tra i due, i successivi loro film - Brian di Nazareth e Il senso della vita - furono diretti dal solo Jones.

Anche dopo il dissolvimento del sodalizio tra i vari membri dei Python, iniziato con la morte di Graham Chapman e l'avvio della carriera registica di Terry Gilliam, Terry Jones continuò a fare il regista, dirigendo film come Personal Services, Erik il vichingo Il vento nei salici e il recente Un'occasione da Dio, collaborando anche in quelle occasioni con i suoi ex compagni.

Jones è stato anche autore di serie animate, di libri e documentari sul medioevo e di numerosi libri per ragazzi.