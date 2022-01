Morto Meat Loaf, iconico cantante e attore

News Cinema

All'età di 74 anni ci ha lasciato anche Meat Loaf, che con le sue canzoni e i suoi film ha accompagnato buona parte della nostra vita.

All'età di 74 anni è morto ieri il cantante e attore Meat Loaf, al secolo Marvin Lee Aday, autore di uno dei dischi più venduti della storia del rock, "Bat Out of Hell" (1977) e presenza ricorrente al cinema e in televisione, un personaggio larger than life che ha accompagnato con le sua canzoni generazioni di amanti della musica, soprattutto in America e Inghilterra, dove ha ottenuto i suoi maggiori successi.

La carriera di Meat Loaf

Anche se nei suoi ultimi anni di vita era balzato agli "onori" delle cronache per le sue controverse posizioni di negazionista del cambiamento climatico (celebre la sua polemica con Greta Thunberg) è innegabile il talento artistico di Meat Loaf e la sua influenza nella cultura popolare degli ultimi 40 anni. Marvin Lee Aday era nato a Dallas, in Texas, da un ex agente di polizia e un'insegnante. Il padre lo aveva soprannominato "Meat", carne (Meat Loaf significa polpettone, ndr), come il cantante raccontò ad Oprah Winfrey nel 2016, perché era "nato rosso paonazzo" e assomigliava a "cinque chili di carne macinata". L'alcolismo del padre e i pessimi rapporti con la famiglia lo spinsero ad emanciparsi da giovanissimo, quando lasciò il Texas per perseguire la carriera musicale, ottenne una parte a Broadway nel musical Hair e nel 1971 incise il suo primo disco. Nello stesso periodo con Jim Steinman, musicista e paroliere, iniziò la collaborazione che lo avrebbe portato al successo. Interprete nato, fece sue le canzoni scritte da Steinman, fino a litigare e a rompere con lui per una questione di diritti. Anni dopo i due si riappacificarono e produssero altri dischi, tra cui "Bat Out of Hell II: Back into Hell", col singolo "I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”. L'album vinse tre dischi Platino.

Il suo grande carisma e l'espressività sul palcoscenico lo portarono anche al cinema: lo ricordiamo nel ruolo di Eddie in The Rocky Horror Picture Show e in molti altri film, tra cui citiamo Roadie le strade del rock, Fusi di testa, Spice Girls - Il film, Radio Killer, Pazzi in Alabama, Fight Club, Focus, Codice 51, Salton Sea. Molto attivo anche in tv, è apparso in serie come Dr House, Detective Monk, Glee, Elementary e Ghost Wars, oltre che nell'episodio di Masters of Horror, Pelts, diretto da Dario Argento.

(foto da Wikimedia, di Superfestivals)