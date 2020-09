News Cinema

Morto a 84 anni Michael Chapman: fu il direttore della fotografia di Toro Scatenato

Daniela Catelli di 22 settembre 2020 1

La splendida fotografia in bianco e nero di Toro scatenato di Martin Scorsese era opera di Michael Chapman, morto a 84 anni. Fu candidato all'Oscar per questo film e anche per Il fuggitivo.

Chi ha amato quello che a parer nostro è uno dei massimi capolavori di Martin Scorsese, ovvero Toro scatenato, ricorda sicuramente quella splendida fotografia in bianco e nero che coi suoi accesi contrasti sembrava rendere ancora più impressionante la visione del sangue e del volto tumefatto di Robert De Niro. Autore di quella splendida impresa, che gli valse la prima di due candidature all'Oscar (l'altra fu per Il fuggitivo) era Michael Chapman, di cui la moglie ha annunciato la morte col semplice post su Instagram che vedete qua sotto e in cui, con alcune foto che lo vedono al lavoro, dà l'addio all'amore della sua vita. Visualizza questo post su Instagram Goodbye to the love of my life. Michael Chapman Sept 20 2020 Un post condiviso da Amy H. Jones (@aholdenj) in data: 21 Set 2020 alle ore 11:26 PDT Chapman aveva esordito come direttore della fotografia nel 1973 con il bel film di Hal Ashby L'ultima corvée, interpretato da Jack Nicholson. Prima di Toro scatenato, per Martin Scorsese aveva illuminato i set di Taxi Driver e L'ultimo valzer. Tra i film più celebri a cui aveva prestato la sua arte, ricordiamo Il prestanome, Terrore dallo spazio profondo, Il mistero del cadavere scomparso, Ragazzi perduti, S.O.S. Fantasmi, Ghostbusters II, Sol Levante, Storia di noi due. L'ultimo film a cui aveva lavorato prima della pensione era stato Un ponte per Terabithia del 2007. Michael Chapman era anche regista: nel 1983 aveva diretto il giovane Tom Cruise e Lea Thompson in Il ribelle, cui era seguito nel 1986 dal bizzarro Cro Magnon Odissea nella preistoria con Daryl Hannah e aveva anche diretto il documentario musicale Peter Gabriel: Live in Athens 1987.

di Daniela Catelli Saggista e critico cinematografico

Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità