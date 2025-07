Mortal Kombat 2, il trailer ufficiale italiano del sequel, insieme a un teaser parodia con Johnny Cage / Karl Urban

News Cinema

Promozione partita per Mortal Kombat II, nei cinema italiani dal 23 ottobre, con il primo trailer ufficiale. L'adattamento dell'omonima saga di videogiochi continua, e c'è anche un ironico teaser-parodia, tutto dedicato al Johnny Cage interpretato da Karl Urban.

Botte da orbi in arrivo in ottobre: Mortal Kombat II targato Warner Bros. è pronto ad abbattersi sui cinema mondiali, così ne è stato appena diffuso il trailer ufficiale in italiano, 24 ore dopo che Karl Urban aveva fatto il suo esordio come Johnny Cage in un ironico teaser trailer, parodia degli action trash anni Ottanta. A quattro anni di distanza dal primo capitolo del reboot che si è fatto valere al boxoffice, nel limite del possibile nel periodo difficile del Covid, i fan della serie di videogiochi Midway fanno partire il conto alla rovescia.



Mortal Kombat 2: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film con Karl Urban - HD

Mortal Kombat II, una scommessa calcolata al cinema nell'autunno 2025

Ancora diretto da Simon McQuoid, l'imminente Mortal Kombat II introduce Johnny Cage, sul grande schermo Karl Urban: ll personaggio era stato citato solo nel finale del precedente Mortal Kombat, ma è uno dei più importanti del roster di lottatori della serie videoludica di picchiaduro targati Midway. Debuttò infatti nell'originale Mortal Kombat del 1992, ispirato a Jean-Claude Van Damme e al suo Frank Dux nel film Senza esclusione di colpi: Cage è tuttavia anche una presenza ironica, perché è un attore di film action a base di arti marziali, tanto che i fan hanno potuto vedere in azione Karl Urban nei suoi panni proprio in questo teaser, il trailer di un immaginario "Uncaged Fury". No, non si può tenere in gabbia Johnny!





Johnny Cage non è l'unico personaggio storico a entrare in gioco nel film Mortal Kombat II: ci sono anche Kitana e Jade (che debuttarono nel secondo videogioco del 1993) e sono portate sullo schermo rispettivamente da Adeline Rudolph e Tati Gabrielle. Dal precedente lungometraggio tornano Lewis Tan (Cole Young), Josh Lawson (Kano), Ludi Lin (Liu Kang), Mehcad Brooks (Jax), Jessica McNamee (Sonya Blade), Chin Han (Shang Tsung), Tadanobu Asano (Lord Raiden), Joe Taslim (Bi-Han) e Hiroyuki Sanada (Scorpion). La sceneggiatura passa a Jeremy Slater, che ha già collaborato a quella di Godzilla e Kong - Il nuovo impero e Death Note. Il precedente Mortal Kombat del 2021, dirottato in streaming in molti paesi causa pandemia, è riuscito comunque a incassare nel mondo 84.400.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget di 55 milioni (fonte Variety).