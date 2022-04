Monstrous: Christina Ricci sola contro un demone e un marito violento nel trailer dell'horror

News Cinema

Una Christina Ricci con gli abiti pastello anni '50 si trasferisce in una nuova casa con suo figlio, aggiungendo al male da cui fugge un pericolo ben più grande. Succede in Monstrous, un horror di cui è appena uscito il trailer.

Ne è passato di tempo da quando Christina Ricci ha interpretato l'impertinente Mercoledì ne La famiglia Addams di Barry Sonnenfeld, ma gli occhi dell'attrice sono sempre gli stessi, e anche le espressioni. Ve ne accorgerete dando per esempio un'occhiata al trailer di Monstrous, un horror che arriva nelle sale americane e on demand il prossimo 13 maggio. La regia è di Chris Sivertson, che si è già cimentato tanto nel thriller quanto nell'horror. Quanto al restante cast del film, è formato da Colleen Camp, Don Balderamos e Nick Vallelonga.

Monstrous: la trama

La storia che Monstrous racconta non si discosta dalla classica vicenda della tipica famiglia che si trasferisce in una nuova dimora e si trova a fare i conti con l'inaspettato e il malvagio. Stavolta, però, i pericoli sono due: uno umano e uno soprannaturale. La protagonista, che si chiama Laura, fugge insieme al figlio Cody da un marito violento che l'ha picchiata numerose volte. I due vanno ad abitare in una casa vicino a un lago e sono felicissimi, ma poi Laura riceve una telefonata dal marito e la cosa la turba non poco, anche perché l'azione si svolge nell'America rurale degli anni '50. Come se non bastasse, Cody comincia a vedere una strana creatura. Laura all'inizio pensa che sia un'invenzione, ma poi si rende conto della reale esistenza di una presenza maligna e non umana.

Monstrous: dice il regista

In un'intervista, il regista Chris Sivertson ha parlato del significato del film e di quello che accade a Laura:

La nostra eroina Laura si aggrappa a un'illusione di perfezione fino a quando non è più possibile farlo. Per poter finalmente affrontare il mostro "esterno" del film, deve fare i conti con i suoi demoni interiori. Non c'è niente di intellettuale in tutto questo, piuttosto si tratta di un processo intuitivo ed emotivo. Ciò fa parte della geniale sceneggiatura scritta da Carol Chest, che parla di semplici verità proprio come fanno le favole. E’ accessibile proprio perché spiega ciò che significa essere vivi.

Il trailer di Monstrous

E’ davvero graziosa Christina Ricci con gli abiti e l'acconciatura anni '50, e il suo arrivo nella località lacustre dove abiterà con il figlio è accompagnato da una musichetta allegra, dopodiché la gioia lascia il posto all'angoscia, la luce diventa buio, le porte sbattono, un demone appare e… la paura è di scena. Ecco il trailer di Monstrous