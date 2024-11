Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia: ecco il trailer italiano ufficiale del film di Johnny Depp con Riccardo Scamarcio

News Cinema

Sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 21 novembre prossimo da Be Water Films il film presentato alla Festa del Cinema di Roma che racconta tre giorni della vita di Amedeo Modigliani.

Per il suo secondo film da regista dopo Il coraggioso - in cui, nell'oramai lontano 1997, diresse un mito come Marlon Brando - Johnny Depp ha scelto di raccontare un grande artista come Amedeo Modigliani. Raccontarlo a modo suo, però, concentrandosi in Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia sulle giornate più turbolente e travagliate della già assai poco placida vita dell'artista: quelle in cui, a Parigi, nel 1916, è in fuga dalla polizia e cerca di abbandonare la città.

Il film è basato su un'opera teatrale di Dennis McIntyre che per decenni diversi produttori hanno cercato di portare al cinema. Uno dei primi attori cui il film venne proposto, negli anni Settanta, è Al Pacino; negli anni Novanta si parlò di nuovo del film con Pacino regista e Depp (col quale aveva appena lavorato in Donnie Brasco) protagonista. I ruoli di sono invertiti, con Pacino che nel film appare nel ruolo di Maurice Gangnat, che fu mecenate e collezionista d'arte. Per il ruolo di Modigliani, Depp ha voluto Riccardo Scamarcio, e nel cast c'è anche un'altra nota attrice italiana come Luisa Ranieri, che interpreta la cuoca e modella Rosalia Tobia.

Dopo essere stato presentato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma, Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia, sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 21 novembre da Be Water Film, in collaborazione con Maestro Distribution e Medusa Film.

Ecco trama ufficiale e trailer italiano di Modi - Tre Giorni sulle Ali della Follia.

Settantadue ore nella vita dell'artista bohémien Amedeo Modigliani (Riccardo Scamarcio) - “Modi” per gli amici - in cui si susseguono un vortice di eventi nella Parigi del 1916, dilaniata dalla guerra. In fuga dalla polizia, il desiderio di Modi di porre fine alla sua carriera e abbandonare la città è ostacolato dai suoi colleghi Maurice Utrillo (Bruno Gouery) e Chaim Soutine (Ryan McParland) e dalla sua musa Beatrice Hastings (Antonia Desplat). Modi chiede così consiglio al suo amico e mercante d'arte Leopold Zborowski (Stephen Graham). Tuttavia, dopo una notte di allucinazioni, il caos nella mente di Modi raggiunge il culmine quando si trova di fronte a un collezionista americano, Maurice Gangnat (Al Pacino), che ha il potere di cambiare la sua vita.