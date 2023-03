Mixed by Erry: il regista e i protagonisti incontrano il pubblico in sala a Roma, ecco dove e quando

News Cinema

Sta salendo nella classifica dei film più visti la nuova commedia Mixed by Erry di Sydney Sibilia, che assieme ai protagonisti il 10 e l'11 marzo incontrerà il pubblico al cinema a Roma.

Se non avete ancora visto Mixed by Erry, uno dei film italiani più originali degli ultimi anni, e vi trovate a Roma, venerdì 10 marzo e sabato 11 marzo potrete avere l'opportunità di farlo e incontrare il regista Sydney Sibilia e parte del cast del film, al cinema. Vi diciamo dove e chi sarà presente, se fossimo in voi non ci lasceremmo sfuggire l'occasione.

Mixed by Erry: Sydney Sibilia e il cast presentano il film al cinema a Roma

Arriva a Roma per incontrare il pubblico in sala il cast di Mixed by Erry, il nuovo film di Sydney Sibilia sull’ascesa e la caduta di Erry, primo “pirata” nella discografia italiana, e dei suoi fratelli. Una storia di passione e sogni, partita dai vicoli di Forcella e diventata presto, e inaspettatamente, un’avventura leggendaria e travolgente. Venerdì 10 marzo il regista e gli interpreti Luigi D’Oriano, Giuseppe Arena, Emanuele Palumbo e Adriano Pantaleo incontreranno il pubblico al Cinema Multisala Lux (via Massaciuccoli 33) al termine dello spettacolo delle 20:20. Mentre sabato 11 marzo Sydney Sibilia insieme a Fabrizio Gifuni e ai tre giovani protagonisti, D’Oriano, Arena e Palumbo, incontreranno il pubblico al Cinema Giulio Cesare (viale Giulio Cesare 229) al termine dello spettacolo delle 18:45 e alle 21:30 saranno al Cinema Barberini (piazza Barberini 24/26) per salutare gli spettatori all’inizio della proiezione e parlare con loro al termine. Prodotto da Matteo Rovere e Sydney Sibilia, il film è una produzione Groenlandia con Rai Cinema, in collaborazione con Netflix, scritto da Armando Festa e Sydney Sibilia. Distribuito nelle sale da 01 Distribution.