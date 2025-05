Mission: Impossible - The Final Reckoning: Tom Cruise sfida gli abissi in una clip ufficiale del film

News Cinema

Ecco l'inizio di una delle sequenze più incredibili del film diretto da Christopher McQuarrie, in una clip ufficiale di Mission: Impossible - The Final Reckoning.

Nonostante sia negli Stati Uniti che in Italia non sia riuscito a scalfire il predominio di Lilo & Stitch in live action, Mission: Impossible - The Final Reckoning sta comunque andando benissimo nei botteghini di tutto il mondo, tanto da aver spinto il suo interprete, il suo vero autore, la sua anima, ovvero Tom Cruise, ha pubblicare sui social un messaggio di ringraziamento ai suoi spettatori.

Non ufficialmente, ma quasi sicuramente, ultimo film di una saga oramai leggendaria, Mission: Impossible - The Final Reckoning spinge l'azione e le performance spericolate di Cruise fino ai limiti della struttura e della sopportazione umana: non solo nelle scene di corsa, simbolo della serie, o in quelle aeree, ma anche, in questo caso, in una scena sottomarina che è uno dei momenti più alti e estremi di tutto il film.

Per salvare il mondo dall'Entità, infatti, in Mission: Impossible - The Final Reckoning l'agente Hunt finisce in maniera del tutto rocambolesca a bordo di un sommergibile militare americano, da cui poi dovrà uscire per scendere a profondità abissali nelle gelide acque dell'Oceano Artico per raggiungere un altro sommergibile, questa volta sovietico, che è affondato e che a bordo nasconde un oggetto di fondamentale importanza per la missione di Ethan.

Qui di seguito vi mostriamo la clip ufficiale tratta dal film, che racconta appunto il momento in cui Ethan Hunt, ovvero Tom Cruise, si prepara a sfidare gli abissi oceanici.

Mission: Impossible - The Final Reckoning: una clip ufficiale del film con Tom Cruise