Miracle: una clip in anteprima esclusiva della commedia coreana in arrivo al cinema

News Cinema

Vincitore del premio del pubblico al 24° Far East Film Fest, questo film, opera seconda del regista Lee Jang-hoon, arriva nei cinema italiani il 23 marzo con Academy Two.

Miracle è una commedia coreana del 2021 che arriverà nei cinema italiani dal 23 marzo con Academy Two dopo aver vinto il premio del pubblico alla ventiquattresima edizione del Far East Film Festival, la manifestazione che è il punto di riferimeno europeo e mondiale per tutto quello che è cinema popolare asiatico.

Opera seconda del regista Lee Jang-hoon, che aveva già colpito con la sua capacità di evocare e gestire i sentimenti nel suo film d’esordio, Be with You, Miracle mescola umorismo e un tono dolcemente nostalgico, sfiorando e rielaborando il melodramma - nell'accezione coreana del genere - per raccontare una storia ambientata negli anni Ottanta e ispirata a fatti reali: quella di uno studente che vive in un remoto paesino di montagna che cerca di costruire di sua iniziativa una stazione ferroviaria, e il modo di coronare il suo grande sogno: quello di incontrare il Presidente della Corea del Sud.

Di Miracle noi di Comingsoon.it vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva, nella quale ci vengono presentati i due buffi e teneri protagonisti del film: Joon-kyung (interpretato da Park Jung-min) e la sua amica Ra Hee (Lim Yoon-a).



Miracle: Una Clip Ufficiale Italiana in Anteprima Esclusiva - HD

Questo è il trailer ufficiale di Miracle: