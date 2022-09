Minions 2 sempre primo al boxoffice italiano del weekend, entra Il signore delle formiche

News Cinema

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo mantiene la prima posizione al botteghino italiano del weekend: entra al secondo posto Il signore delle formiche di Gianni Amelio.

Le nuove uscite non modificano la prima posizione del boxoffice italiano del weekend, che in generale subisce una flessione del 29% rispetto alla settimana scorsa. Primo rimane Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo: il cartoon Illumination Entertainment incassa altri 617.000 euro e raggiunge i 12.697.000, a un passo dallo scalzare Top Gun Maverick come secondo miglior risultato dell'anno solare, stando alle rilevazioni Cinetel. Nel mondo il lungometraggio animato è arrivato a 904 milioni di dollari, ormai stabilizzato, dato che l'Italia era uno degli ultimi mercati nei quali è stato distribuito (negli States era già uscito il 1° luglio).

Debutta al secondo posto un film del Festival di Venezia, quel Signore delle formiche con Luigi Lo Cascio ed Elio Germano, dedicato da Gianni Amelio al caso Braibanti, il professore che negli anni Sessanta fu condannato per "plagio" di un ragazzo ventenne. La partenza è da 431.000 euro in quattro giorni.

Terza posizione per DC League of Super-Pets, slittato dalla seconda: un altro film di animazione, questa volta concentrato sui super-animali da compagnia degli eroi DC Comics. Lillo e Maccio Capatonda contribuiscono al doppiaggio italiano di quest'action cartoon, che rastrella altri 349.000 euro e tocca il totale nostrano di 1.299.000. Nel mondo ha registrato finora 168 milioni di dollari.