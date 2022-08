Minions 2 e Canon Selphy SQUARE QX10: un'estate per vederne di tutti i colori

News Cinema

Ideale per immortalare le avventure estive, la piccolissima stampante portatile Canon Selphy SQUARE QX10 è in compagnia di amici piccoli quanto lei. Arriva Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo!

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, già visto al cinema in anteprima l'8-9-10 agosto, sarà in tutte le sale dal 18 agosto: un'uscita perfetta per celebrare l'estate con i suoi colori e il suo divertimento, conservati per sempre grazie alla Canon Selphy SQUARE QX 10. Si tratta di una stampante di forma quadrata, compatta, pratica e di alta qualità pensata per essere portata ovunque. Le esperienze e le avventure uniche di questa estate, tutti i ricordi, potranno essere stampati ovunque e in qualsiasi momento... meglio se in compagnia dei Minion!

In pieni anni Settanta, un giovanissimo Gru non è ancora diventato il "Cattivissimo Me" che ricordiamo, ma tra i suoi aiutanti ci sono già gli scatenati Minion! In Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, i Minion che il pubblico conosce da anni, Kevin, Stuart e Bob, devono riparare un guaio combinato dal nuovo Otto, un tondo collega che vive per compiacere il prossimo e il suo minicapo. Ma questa volta l'ha fatta grossa, e il terzetto dovrà viaggiare in lungo e in largo per recuperare quello che Otto ha perso... una pietra magica!