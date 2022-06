News Cinema

Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo: ecco un nuovo trailer italiano del film!

Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, il nuovo capitolo del franchise d'animazione della Illumination, arriverà nei cinema italiani il 18 agosto (dopo le anteprime dell'8, 9 e 10 agosto) per raccontarci come il più grande super cattivo del mondo ha incontrato per la prima volta i suoi iconici Minions. Ecco un nuovo trailer.