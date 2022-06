Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo e l'inatteso video crossover con The Office

News Cinema

In un video promozionale per festeggiare l'uscita americana di Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo (da noi al cinema il 18 agosto) e gli episodi estesi della serie The Office, i personaggi danno vita a un divertente crossover con lo show di Steve Carell.

Arriverà il 18 agosto al cinema il nuovo spassoso capitolo delle avventure dei Minions, ovvero il prequel Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo. Com'è noto, Steve Carell dà la voce a Gru nella versione originale (da noi è il bravissimo Max Giusti). Ma non è questo il solo motivo per cui la Illumination ha appena diffuso un video promozionale che incrocia il mondo delle irresistibili creature gialle e del loro papà. Il video è stato infatti realizzato per festeggiare l'uscita americana del film e gli episodi "extended superfan" di The Office, che vanno in onda in streaming in America solo su Peacock. Dunque quale occasione migliore di far incontrare questi due divertenti mondi?



Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo: Il video crossover con la serie cult The Office - HD

