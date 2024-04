Miller's Girl: Martin Freeman risponde a quanti si sono scandalizzati per le scene hot fra lui e Jenna Ortega

News Cinema

A film uscito e arrivato su Netflix USA, Martin Freeman parla di Miller's Girl criticando chi ha protestato per le scene hot tra lui e Jenna Ortega, che hanno ben 31 anni di differenza.

Qualcuno di voi ricorderà le polemiche scatenate dal film Miller's Girl, in cui un professore interpretato da Martin Freeman, e quindi cinquantenne, cedeva alle lusinghe amorose di una sua alunna diciottenne. I fan della protagonista femminile, che era Jenna Ortega, amatissima dopo la serie Mercoledì, erano rimasti scandalizzati da alcune scene hot che li vedevano coinvolti e avevano protestato perché fra i due attori e anche i due personaggi c'erano troppi anni di differenza. A difendere il film era stata la regista Jade Alley Bartlett, che aveva detto, fra le altre cose:

Penso che sia comprensibile che la gente reagisca in un certo modo. La mia speranza è che capisca che le cose sono più profonde di così. Credo che sia pericoloso continuare a descrivere le donne come vittime perfette, perché non ci consente alcun raggio d'azione.

Adesso a schierarsi dalla parte di Miller's Girl è lo stesso Martin Freeman, che per noi sarà sempre Holmes della serie Sherlock e il Bilbo Baggins della trilogia de Lo Hobbit.

Martin Freeman dice la sua sulle scene hot di Miller's Girl

In un'intervista al Times, Martin Freeman ha dunque preso le parti di Miller's Girl, dicendo che si tratta di un film con una sua maturità e tante sfumature. Ha aggiunto che il fatto che si parli di una relazione fra due persone con 31 anni di differenza non significa invitare gli spettatori a imitare i protagonisti del film.

Freeman ha ricordato al suo interlocutore che moltissimi film che affrontano argomenti scomodi sono stati male interpretati o non compresi, dopodiché ha citato Schindler's List dicendo che nessuno ha pensato che Liam Neeson simpatizzasse con i nazisti perché Oscar Schindler era iscritto al partito:

Dobbiamo forse prendercela con Liam Neeson solo perché ha recitato in un film sull'Olocausto?

Quando Miller's Girl è arrivato nelle sale USA, il Daily Mail ha pubblicato una lunga intervista a Kristina Arjona, coordinatrice dell'intimità sul set. La donna dichiarava che Jenna Ortega non era stata costretta a fare niente che non volesse e che tutti sul set avevano cercato di metterla a suo agio. Lei stessa aveva parlato a lungo con la Ortega e Freeman di come volevano girare le scene di nudo in modo da far vedere o non vedere determinate parti del corpo.

Se Martin Freeman è tornato a parlare di Miller's Girl è perché il film è da poco arrivato su Netflix USA.