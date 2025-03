Mickey 17, il regista Bong Joon-Ho difende il suo montaggio finale: "Nei test era piaciuto più degli altri"

News Cinema

Si era sparsa la voce secondo cui la Warner avrebbe mostrato un montaggio diverso del Mickey 17 di Bong Joon-Ho al solito pubblico di prova, che l'avrebbe gradito di più di quello del regista, poi andato in sala per contratto. Bong respinge questa voce con forza.

Negli USA Mickey 17 sta già per traslocare in streaming, alimentando i commenti sardonici degli analisti che hanno inquadrato da subito come flop l'ultima creatura di Bong Joon-Ho: la cavalcata sci-fi grottesca con Robert Pattinson è costata quasi 120 milioni di dollari e finora ha raccolto nel mondo solo 91.000.000, rendendo improbabile che superi i 250 milioni necessari per andare in pari (marketing escluso). Una recente indagine di Puck News su una Warner Bros in crisi aveva lasciato trapelare un retroscena sul montato finale arrivato in sala. Un retroscena che il regista ha voluto smentire categoricamente, ospite di un podcast in patria. Leggi anche Mickey 17, la recensione: Bong racconta cosa vuol dire essere umani, ma il film è più vicino a Okja che a Parasite

Mickey 17, il montato di Bong Joon-Ho in sala era piaciuto nei test screening