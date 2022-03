Michelle Yeoh, il kung fu, il multiverso: primi promo video per Everything Everywhere All at Once

News Cinema

Il film sospeso tra commedia, azione e fantascienza diretto dai Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), prodotto dai fratelli Russo e targato A24, è stato presentato in questi giorni al SXSW. Ecco le prime immagini video.

In questi giorni al SXSW (South By Southwest, il popolare festival indie statunitense) è stato presentato in prima mondiale Everything Everywhere All at Once, curioso e ambizioso film a cavallo tra commedia, azione e fantascienza che vede Michelle Yeoh nei panni di una donna, immigrata cinese negli USA, che si ritrova per le mani il complesso compito di salvare il pianeta, e che lo deve fare a colpi di kung fu ma, soprattutto, esplorando il multiverso, e le varie vite alternative che avrebbe potuto vivere.

Everything Everywhere All at Once è stato scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, noti come i Daniels, e oltre a Michelle Yeoh vede protagonisti Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jenny Slate, Harry Shum Jr., James Hong e Jamie Lee Curtis.

Qui di seguito trovate i primi due promo video del film, che è targato A24 e che vede tra i suoi produttori i registi Marvel Anthony e Joe Russo.

Everything Everywhere All at Once: i promo video