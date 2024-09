Michael Keaton dopo Beetlejuice Beetlejuice tornerà a chiamarsi Michael Douglas?

News Cinema

Non tutti sanno che Michael Keaton, a inizio carriera, scelse un cognome d'arte per evitare di chiamarsi esattamente come un collega... pesante! Ma forse dopo Beetlejuice Beetlejuice ci sarà un altro Michael Douglas a Hollywood. Con un compromesso, però. L'attore l'ha spiegato a People.

È al cinema Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton: oltre a essere il sequel di un cult anni Ottanta, potrebbe essere anche l'ultima occasione in cui Michael Keaton compare nei credits col nome che gli abbiamo attribuito in quasi cinquant'anni di carriera. Come forse qualcuno di voi sa, l'attore che è stato anche Batman e ha sfiorato l'Oscar con Birdman non si chiama davvero così. "Keaton" è infatti un "cognome d'arte", perché all'anagrafe questo splendido settantatreenne è Michael John Douglas. Sì, Michael Douglas. Parlando della questione con People, Michael pensa che ormai i tempi siano maturi per un piccolo cambiamento... Leggi anche Michael Keaton su Tim Burton: "Ancora non capisco che dice", l'affettuoso discorso per la stella sulla Walk of Fame a Tim

Michael Keaton torna Michael Douglas, anzi Michael Keaton Douglas?

A Michael Keaton piaceva il suo vero nome anagrafico, Michael Douglas. Negli anni Settanta tuttavia, quando cominciò a muovere i primi passi fuori dal teatro e nel mondo della TV a Los Angeles, la Screen Actors Guild, il sindacato di attori e attrici, gli fece presente un problema: c'era già un "Michael Douglas" attivo... perché il figlio di Kirk aveva cominciato a lavorare nella metà dei Sessanta! A quel punto Michael cercò una soluzione semplice, uno pseudonimo rapido e veloce per consentirgli di fare carriera con meno confusione. Ricorda come andò e aggiunge che, arrivato a questo punto della carriera e senza ormai possibilità di equivoci, vorrebbe recuperare il suo cognome reale...

Non mi ricordo se successe consultando un elenco telefonico, se non ricordo male dissi: "Fatemi pensare un attimo". E dissi: "Oh, questo ["Keaton", ndr] mi suona bene." Però aggiunsi: "Lo dico come avvertimento: voglio essere accreditato come Micheal Keaton Douglas". Poi la cosa mi è sfuggita di mano. Mi sono dimenticato di dar loro il tempo sufficiente a registrarlo. Ma succederà.