Michael J. Fox torna sul palco per suonare con i Coldplay: per Chris Martin lui è "il nostro eroe" [video]

Forse non tutti sanno che la band dei Coldplay esiste perché un giorno del 1985 Chris Martin andò al cinema a vedere Ritorno al futuro.

Non dovete necessariamente essere nati prima del 1985 per poter dire che la visione di Ritorno al futuro vi abbia folgorato (come fa il fulmine con l'orologio della torre) lasciando una traccia permanente nella vostra memoria emotiva e cinematografica. Certo, più siete giovani e più vivete il film come un culto di un passato che non vi appartiene, ma per molte persone che all'epoca lo videro al cinema, il film di Robert Zemeckis fu davvero una svolta epocale.

Tra costoro c'era il bambino Chris Martin che nel 1985 aveva otto anni e viveva a Exeter, una zona rurale nel sud ovest dell'Inghilterra.

Il chitarrista e leader dei Coldplay oggi ha 47 anni, come Marty McFly nel 2015 di Ritorno al futuro II.

Il cantante ha sempre dichiarato che "è grazie a quella scena che ho sempre desiderato essere in una band". Chris Martin si riferisce ovviamente a uno dei momenti più memorabili di Ritorno al futuro, quello in cui Marty suona la chitarra e canta Johnny B. Goode, un pezzo un po' vecchio da dove lui proviene che gli studenti del ballo Incanto sotto il mare non apprezzano fino in fondo, ma che ai loro figli piacerà.

Michael J. Fox sul palco con i Coldplay a Glastonbury

In concerto al Festival di Glastonbury in Scozia, Chris Martin ha voluto rendere nuovamente omaggio a Michael J. Fox facedolo salire sul palco per suonare il brano Fix You insieme alla band, come era successo nel 2016. È un ringraziamento eterno quello del cantante nei confronti dell'attivista ed ex attore che lotta ormai da 30 anni contro il morbo di Parkinson. "Il nostro eroe per sempre e una delle più incredibili persone sulla Terra" sono le parole che Martin usa per salutare Fox di fronte a circa 200mila persone in visibilio.

Qui sotto il video della commovente esibizione.





Qui sotto invece un estratto del video del concerto dei Coldplay 2016 al MetLife Stadium di New York nel 2016, quando Michael J. Fox fu invitato per suonare insieme alla band Johnny B. Goode.