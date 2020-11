Michael J. Fox è di nuovo Marty McFly nel video di Lil Nas X: "Non andare nel 2020!"

News Cinema

È uscito il teaser del nuovo videoclip del rapper Lil Nas X, quello di Old Town Road, in cui compare incredibilmente Michael J. Fox così come lo ricordiamo in Ritorno al futuro III.

Per un attimo il cuore si è fermato... rivedere Michael J. Fox nel vecchio west con gli stessi abiti che aveva in Ritorno al futuro parte III è una gioia senza eguali. Di fatto l'attore riprende per un istante il ruolo di Marty McFly nel teaser trailer del nuovo brano del rapper Lil Nas X. Michael J. Fox non aveva più interpretato il personaggio che lo ha reso una celebrità di livello mondiale, eccetto due un paio di circostanze in cui ha dato la voce a Marty o ai suoi antenati nei videogame Lego Dimensions e Back to the Future: The Game. Non contiamo lo sketch televisivo allo show di Jimmy Kimmel, per il 30° anniversario di Ritorno al futuro, in cui era sceso da una Delorean con vestito come il classico Marty del 1985 insieme a Christopher Lloyd nei panni di Doc Brown.

Lil Nas X è il rapper che nel 2018 ha debuttato con la molto orecchiabile Old Town Road, featuring Billy Ray Cyrus. Il nuovo pezzo dell'artista si intitola Holiday il cui video uscirà venerdì. Nel teaser trailer diffuso poche ore fa, il cantante arriva in una cittadina del vecchio west da una sorta di portale dimensionale o temporale, si sostituisce a un babbo natale che ha bevuto troppo e parte a razzo con una slitta volante mentre lo scenario improvvisamente si fa innevato. Proprio come la Delorean, la slitta dà l'idea di viaggiare nel tempo. A quel punto compare Michael J. Fox/Marty McFly che dice "Qualunque cosa tu faccia Lil Nas, non andare nel 2020". Se Michael sarà presente anche nel videoclip, lo sapremo venerdì. Qui sotto il teaser trailer del brano Holiday.





Fonte Video: canale Youtube Ufficiale di Lil Nas X