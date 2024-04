Michael B. Jordan nella prima foto dal set del vampire movie di Ryan Coogler

News Cinema

Arrivata online la prima foto dal set del film di vampiri ancora senza titolo, che riunisce Michael B. Jordan e il regista Ryan Coogler.

Il sodalizio tra Michael B. Jordan e il regista Ryan Coogler è solidissimo, fin da quando hanno lavorato insieme nel primo film del secondo, Prossima fermata: Fruitvale Station. Sono poi tornati a collaborare, come è noto, in Creed e nei due Black Panther. Adesso c'è molta curiosità attorno al loro nuovo incontro per una storia di vampiri, ancora senza titolo, le cui riprese sono attualmente in corso. Su Twitter (nessuno lo chiama o lo chiamerà mai X, ndr) è comparsa la prima foto dal set, che potete vedere qua sotto, con Jordan in abiti di scena.

First look at Michael B. Jordan on set in the untitled Ryan Coogler vampire flick.



(https://t.co/s8Ge3OIpoh) pic.twitter.com/BY8Xu9SoiR — The Streamr (@The_Streamr) April 24, 2024

Cosa si sa del vampire movie di Ryan Coogler con Michael B. Jordan

Tanto per cominciare, le riprese dell'ancora misterioso film di vampiri di Ryan Coogler con Michael B. Jordan sono in corso a New Orleans, città non estranea alla mitologia del genere, se ricordate Intervista col vampiro. La storia è ambientata al tempo delle "leggi Jim Crow" sulla segregazione razziale, in vigore dal 1876 al 1965, come il libro e la serie di Lovecraft Country, quando a un nero bastava sostare oltre al tramonto in uno stato del Sud per essere esposto a rischi mortali. Secondo quanto si dice, Jordan dovrebbe interpretare due gemelli. Sulla trama non ci sono al momento ulteriori notizie. Nel cast ci sono anche Hailee Steinfeld, Jack O’Connell, Lola Kirke, Li Jun Li, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson e Delroy Lindo. L'uscita del film è prevista per il marzo dell'anno prossimo.