Michael B. Jordan e Ryan Coogler di nuovo insieme per... un horror?

Continua il lungo e proficuo rapporto di collaborazione tra Ryan Coogler e Michael B. Jordon, che stavolta realizzeranno insieme un film "di genere". I dettagli.

C'è un rapporto di vecchia data tra il regista Ryan Coogler e Michael B. Jordan, di recente passato anch'egli dietro la macchina da presa. Li accomuna il bel debutto di entrambi, Prossima fermata Fruitvale Station, del 2013, e ovviamente il successivo Creed e i due Black Panther. Adesso questa proficua collaborazione sta per formarsi di nuovo nientemeno che per un film "di genere", come annuncia Hollywood Reporter.

Il nuovo e misterioso progetto di Ryan Coogler e Michael B. Jordan

Secondo quanto scrive Hollywood Reporter, il film di genere in questione potrebbe essere una via di mezzo tra un horror e una storia di fantascienza. La sceneggiatura è stata scritta da Ryan Coogler, che lo dirigerà. Questo scrive il sito: (il film) "nasce da un'idea originale di Coogler, che sarà anche il produttore. Il progetto è avvolto da un tale velo di mistero che se ne sa pochissimo, tanto che dirigenti e investitori sono stati costretti ad andare in pellegrinaggio agli uffici di Beverly Hills della WME, l'agenzia che rappresenta Coogler e Jordan, per poter dare un'occhiata alla sceneggiatura e ottenere qualche dettaglio. Questi incontri si sono svolti la settimana scorsa". E aggiunge: "due fonti affermano che la storia ha un periodo in costume".

A questo punto la curiosità è davvero tanta e speriamo di saperne presto di più. L'anno scorso Michael B. Jordan si è impegnato a produrre, sempre a proposito di film di genere, The Dwelling, film tratto da un racconto horror inedito di Aaron Jayh, per Amazon Studios. Il film racconta la storia di un padre da poco divorziato che scopre una casa sepolta nel suo cortile. L'uomo è un ex giocatore di football professionista che cerca di adattarsi alla pensione e gli incidenti che ha subito sul campo di gioco iniziano a fargli dubitare di cosa sia vero e cosa immaginario, mentre le cose precipitano. Anche di questo film aspettiamo di saperne di più.