Mel Gibson può riavere indietro le sue armi? Una procuratrice si oppone e viene licenziata

Elizabeth G. Oyer, procuratrice del Dipartimento di Giustizia, si era opposta a restituire a Mel Gibson il suo diritto a possedere armi da fuoco, revocato dopo i fatti del 2011. Ha raccontato al New York Times di essere stata licenziata dopo una telefonata che le ricordava "amicizie potenti" dell'attore.

Dal 2011 Mel Gibson ha perso il suo diritto di possedere armi da fuoco: fu una conseguenza delle vicende giudiziarie causate dagli episodi di violenza domestica, circostanze che peraltro lo hanno portato a una semicancellazione da parte di Hollywood, solo ultimamente in via di risoluzione. Ma non tutti sono disposti a un colpo di spugna: intervistata dal New York Times, la procuratrice Elizabeth G. Oyer ha dichiarato di essere stata licenziata per aver negato a Gibson la revoca dell'interdizione. Gibson, che ha da poco firmato il thriller Flight Risk da regista, sarebbe stato raccomandato "molto in alto." Leggi anche Andrew Garfield difende Mel Gibson: "Tutti meritano una seconda occasione, lui merita di fare film"

Mel Gibson e la revoca del diritto al possesso di armi da fuoco