Meg Ryan torna alla regia e nel film d'amore What Happens Later dirige se stessa e David Duchovny

Dopo Ithaca, Meg Ryan dirige un nuovo film intitolato What Happens Later e che parla di sentimenti con un po’ di disillusione e nostalgia. L'attrice è anche protagonista del film insieme a David Duchovny.

Un tempo Meg Ryan era la fidanzatina d'America, l'attrice che con cui ogni regista di rom-com avrebbe voluto lavorare, un'artista bella ma anche molto simpatica e autoironica capace di duettare tanto con Billy Crystal quanto con Tom Hanks o Hugh Jackman. Ma la protagonista di Harry ti presento Sally ha preferito, a un certo punto, un altro genere di cinema, diciamo più indipendente e sperimentale, e adesso è pronta a tornare dietro alla macchina da presa a sette anni da Ithaca, che è stato il suo primo film da regista e che era l'adattamento di un noto romanzo.

L'opera seconda di Meg Ryan si intitola What Happens Later ed è più vicina ai film che l'attrice ha interpretato per anni, anche se, come scrive Variety, guarda al genere sentimentale da una prospettiva adulta e con un po’ di nostalgia. Questa volta la fonte di ispirazione è una pièce teatrale del drammaturgo Steven Dietz, che figura anche fra gli autori della sceneggiatura. Le riprese cominceranno entro la fine dell'anno per un'uscita nel 2023, e i protagonisti saranno David Duchovny e la stessa Meg Ryan.

La trama di What Happens Later

La frase di lancio di What Happens Later è: "Cosa succederebbe se in una notte di neve vi capitasse di trovarvi faccia a faccia con una persona del vostro passato lontano? Qualcuno che un tempo aveva la chiave d'accesso ai vostri segreti, perché, all’epoca, quella persona aveva la chiave d'accesso al vostro cuore?".

Sulla trama è sempre Variety a illuminarci. Ci rivela infatti che il film si concentra sugli ex amanti Willa (Meg Ryan) e Bill (Duchovny), che si rincontrano per la prima volta dopo essersi lasciati decenni prima. Entrambi si ritrovano per caso bloccati a causa della neve in un aeroporto dove fanno scalo. Mentre Willa ha continuato ad essere una donna indipendente e uno spirito libero, David è fresco di divorzio e sta cercando un nuovo modo di rapportarsi all'ex moglie e alla figlia. Sia Willa che David non vedono l'ora di tornare a casa, ma pian piano cominciano a parlare del passato e di cosa sarebbe accaduto se non si fossero lasciati. Naturalmente fra i due accadrà qualcosa.

E’ un po’ che Meg Ryan non recita in un film. Una delle ultime volte in cui l’abbiamo vista è stata in Women, remake, firmato Diane English del capolavoro di George Cukor Donne. Quanto a David Duchovny, ha recitato nella commedia di Judd Apatow Nella Bolla, disponibile su Netflix.