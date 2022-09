Meet Cute: Kaley Cuoco, Pete Davidson e i viaggi nel tempo nel trailer della commedia romantica

News Cinema

L'ex Penny di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, e l'ex di Kim Kardashian, Pete Davidson, protagonisti di Meet Cute, bizzarra commedia romantica con un pizzico di fantascienza e Ricomincio da capo. Il trailer.

È appena uscito il trailer di Meet Cute, una commedia romantica con Kaley Cuoco, nota più che altro come la Penny di The Big Bang Theory, e l'ex fidanzato di Kim Kardashian, Pete Davidson. E ci fa piacere che si torni a parlare di questo talentuoso attore dopo la loro pubblicizzatissima storia, durata 9 intensissimi mesi, tanto che che lui frettolosamente si era tatuato il nome di lei e le iniziali dei figli. Meet Cute è incentrato però su una coppia fittizia, ed è una storia assai bizzarra e originale, diretta da Alex Lehman e prodotta per il canale di streaming americano Peacock, dove sbarcherà il 21 settembre.

Meet Cut, la trama

La premessa reale da cui parte la storia irreale di Meet Cute è interessante: quante di noi nella vita non hanno provato a "migliorare" l'uomo che amavano? Dunque Sheila (un'irriconoscibile Kaley Cuoco con la frangetta), ha la possibilità di farlo quando le viene offerta la possibilità di tornare indietro nel tempo e correggere quei difetti che hanno messo fine alla relazione. Determinata a far innamorare di nuovo Gary, e definitivamente, Sheila compirà scelte molto azzardate. In fondo, cosa c'è di male nel voler rivivere continuamente una serata romantica, cercando di renderla anche migliore? Sulla carta Meet Cute ricorda commedie analoghe, da Questione di tempo a Ricomincio da capo, ma grazie alla simpatia dei protagonisi potrebbe essere un film divertente. Dal trailer così sembrerebbe.