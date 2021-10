Medusa, un fine anno di commedie e grandi eventi

News Cinema

Mesi di ritorno alla vita quotidiana per gli italiani, e speriamo anche definitivamente al cinema. Giampaolo Letta ci racconta il listino di Medusa per i prossimi mesi, all'insegna di commedia, eventi.

Un fine anno di rinascita. Per le sale cinematografiche, pronte ad aumentare la capienza il più possibile vicino al 100%, ma anche per Medusa, che ha presentato il suo listino autunno/inverno. Giampaolo Letta ci racconta i titoli in arrivo. Molte commedie, come tradizione per la società di distribuzione cinematografica del Gruppo Mediaset. Si parte presto, con i nuovi film di Vincenzo Salemme e Guido Chiesa, con Abatantuono e Matano, per proseguire con eventi speciali, solo per pochi giorni al cinema, come Yara di Marco Tullio Giordana e Trafficante di virus di Costanza Quatriglio.

Giampaolo Letta presenta le novità in sala per Medusa