MediCinema: intervista a Matteo Garrone ospite della sala del Policlinico Gemelli di Roma per Io Capitano

News Cinema

Il regista ha incontrato i pazienti del Policlinico Gemelli di Roma che ha programmato la proiezione del suo ultimo film Io Capitano.

L'associazione no-profit internazionale MediCinema Italia Onlus, nata nel 2013, prosegue il proprio lavoro concentrandosi sull'umanizzazione nel rapporto tra degenza e struttura ospedaliera. La vita ospedaliera dei malati è scandita dai ritmi delle cure mediche che si alternano a tempi di solitudine e di sofferenza fisica, ed è qui che MediCinema interviene con un innovativo programma terapeutico, basato sulla realizzazione di uno spazio dedicato alla terapia di sollievo. L'obiettivo dell'associazione è quello di produrre un miglioramento nell’assistenza psicologica sui pazienti degenti attraverso la valorizzazione della cineterapia. La visione di un film è un aiuto concreto per i malati che possono così beneficiare di un effetto pausa e soddisfare un bisogno di sollievo psicologico, anche seguendo percorsi specifici diversificati per esigenza o per gravità della patologia.

A tal proposito, la regolare programmazione di film presso la sala MediCinema del Policlinico Gemelli di Roma ha incluso un titolo che è attualmente il candidato italiano per entrare nella short list, e ci auguriamo anche nella cinquina finale, delle opere candidate al Premio Oscar come miglior film internazionale. Io Capitano ha avuto il proprio debutto alla Mostra del Cinema di Venezia ed valso al giovane protagonista Seydou Sarr il premio come miglior attore esordiente e al suo autore Matteo Garrone il Leone d'Argento per la migliore regia.