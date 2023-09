Me Contro Te: Vacanze in Transilvania, le date delle anteprime con Luì e Sofì!

News Cinema

In occasione dell'uscita di Me Contro Te: Vacanze in Transilvania, Luì e Sofì incontreranno i loro piccoli fan in diverse città d'Italia. Vediamo quali sono le date... e se c'è la vostra!

Il 19 ottobre sarà nelle sale italiane Me Contro Te - Il film: Vacanze in Transilvania, quinto film degli youtuber più popolari tra i bambini, Luì e Sofì, al secolo Luigi Calagna e Sofia Scalia. I due incontreranno anche i loro tantissimi piccoli fan in giro per l'Italia, per promuovere l'uscita della nuova avventura, quindi è il caso di esaminare il calendario, per capire se una delle date sarà nella vostra città!



Me Contro Te Il Film - Vacanze in Transilvania: Il Trailer Ufficiale del quinto Film dei Me contro Te - HD

Me Contro Te - Il film: Vacanze in Transilvania, Luì e Sofì incontrano i fan in diverse anteprime

In Me Contro Te - Il film: Vacanze in Transilvania, Luì e Sofì (Luigi Calagna e Sofia Scalia) devono recarsi fino al Castello del Conte Dracula in Transilvania, per recuperare il Diamante delle Paure, che ha il potere di oscurare il Sole. Devono prenderlo prima che ci riesca la banda dei Malefici, composta da Viperiana, Perfidia e i loro scagnozzi. Luì e Sofì partiranno per la missione con Chicco (Nicola Pavese), Tara (Angelica Furlato) e Ajar, mentre anche il Signor S cercherà in parallelo di rintracciare i Malefici. Ma si potrà ragionare col Conte Dracula, col suo servitore Patumièr e con sua figlia Ombra?

Luigi e Sofia incontreranno i loro fan in diverse date in giro per l'Italia, nei cinema dove si proietterà il lungometraggio di Gianluca Leuzzi. Ecco il calendario completo:



SABATO 14 OTTOBRE 2023 (anteprima)

PALERMO

A partire dalle ore 10.00 - UCI CINEMAS PALERMO

DOMENICA 15 OTTOBRE 2023 (anteprima)

ROMA

A partire dalle ore 10.00 – CINEMA ADRIANO

A partire dalle ore 19.30 – THE SPACE CINEMA MODERNO

GIOVEDI’ 19 OTTOBRE 2023

NAPOLI

A partire dalle ore 16.OO – THE SPACE CINEMA NAPOLI

VENERDI 20 OTTOBRE 2023

FIRENZE

A partire dalle ore 16.30 – UCI CINEMAS FIRENZE

A partire dalle ore 18.20 - CINEMA MARCONI

SABATO 21 OTTOBRE 2023

BOLOGNA

A partire dalle ore 10.00 – CINEMA MEDICA

MODENA

A partire dalle ore 16.00 – CINEMA VICTORIA

DOMENICA 22 OTTOBRE 2023

MILANO

A partire dalle ore 10.00 – UCI CINEMAS BICOCCA

VIMERCATE

A partire dalle ore 12.15 – THE SPACE CINEMA - VIMERCATE

BERGAMO

A partire dalle ore 15.00 - UCI CINEMAS ORIO AL SERIO

BRESCIA

A partire dalle ore 17.00 – MULTISALA OZ