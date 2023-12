Mayhem!: il violento trailer dell'action di Xavier Gens

News Cinema

Dal regista francese Xavier Gens, che ci ha dato l'horror Frontiers, arriva un violento action, Mayhem! Ecco il trailer originale.

Non a caso nella versione per il mercato americano Farang, il nuovo action thriller del regista francese Xavier Gens, è stao ribattezzato Mayhem!, caos, con tanto di punto esclamativo. In America questo violentissimo action uscirà al cinema il 5 gennaio e con l'occasione è appena stato diffuso il trailer. Se vi piace il genere botte da orbi, macchine umane per uccidere e body count astronomico, beh, non potrete non apprezzarlo.

Mayhem!, la trama

Sam (Nassim Lyes) è un pugile professionista che sta per uscire di prigione, in Francia. Ma mentre è in libertà vigilata il suo passato torna a cercarlo e lui è costretto a lasciare il paese. Cinque anni dopo, ha ricostruito una vita semplice su un'isola esotica in Tailandia con sua moglie Mia e sua figlia Dara, facendo molti lavori per mantenere la famiglia e comprarsi un po' di terra per costruirci un ristorante. Quando la sua vita inizia a migliorare, un lavoro non riuscito mette Sam nell'obiettivo del boss del crimine locale, Narong (Olivier Gourmet), che si vendica con brutale violenza. Distrutto ma ancora vivo, Sam ha un solo obiettivo: una vendetta spietata e spezza ossa.