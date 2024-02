May December, il nuovo trailer annuncia la data d'uscita italiana

News Cinema

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023, May December ha finalmente guadagnato una data d’uscita tutta italiana. Diretto da Todd Haynes, il film può contare su un cast hollywoodiano che ha rapidamente catturato l’interesse: da un lato Julianne Moore che interpreta una donna la cui vita sentimentale è piombata al centro di uno scandalo; dall’altro Natalie Portman, che interpreta una giovane star di Hollywood alle prese con un film ispirato proprio a quello scandalo sentimentale. A quando l’uscita al cinema? May December: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore - HD

May December, svelata la data d’uscita italiana: quando al cinema?

La storia è ispirata liberamente a quella di Mary Kay Letourneau, insegnante americana nota alla cronaca per la sua relazione con un alunno dodicenne all’epoca dei fatti e in seguito divenuto suo marito. La protagonista di May December, Gracie, ha seguito un po’ la stessa impostazione, beccata in flagrante in atteggiamenti intimi con l’amico tredicenne di suo figlio. Arrestata per questo, Gracie ha partorito in prigione sua figlia. Una volta libera, è tornata da Joe che ha sposato e insieme hanno avuto una coppia di gemelli. A distanza di anni, la star di Hollywood Elizabeth Berry bussa alla sua porta, intenzionata ad indagare sul passato di Gracie a cui è ispirato il suo prossimo film. L’idea non piace molto a Gracie, ma non manda via Elizabeth permettendole di ficcanasare nel suo privato.

Candidato agli Oscar per la migliore sceneggiatura originale, May December è stato già distribuito da tempo negli Stati Uniti, mentre in Italia arriva al cinema con Lucky Red a partire dal 21 marzo 2024. Il cast è guidato da due stelle di Hollywood, affiancate da Charles Melton, volto di Riverdale la cui performance gli è valsa una nomination ai Golden Globes. Il film non è risultato immune alle critiche, avendo tratto liberamente spunto da una storia vera. Vili Fualaau, che ha avuto una relazione con Mary Kay Letourneau, ha ammesso che il film l’ha offeso. May December è finito al centro di diverse critiche, ma Natalie Portman ha preso le difese del progetto. Ai microfoni di Entertainment Tonight, ha raccontato:

Mi dispiace molto sentirlo. Non si basa su di loro. Ovviamente, la loro storia ha influenzato la cultura in cui siamo cresciuti e ha influenzato l'idea. Ma sono personaggi di finzione, interpretati in modo splendido da Julianne Moore e Charles Melton. È una storia a sé stante, non è destinata ad essere una biografia. È una storia su questi personaggi quindi è così che l'abbiamo guardata anche noi.