MaXXXine: Ti West a Roma per presentare al pubblico il suo film. Ecco le date e i cinema

News Cinema

Con MaXXXine si conclude una trilogia horror di successo, e per festeggiare l'amore del pubblico italiano Ti West sarà a Roma dove incontrerà il pubblico in una serie di proiezioni.

Se qualcuno si è chiesto perché l'uscita di MaXXXine, l'atteso horror slasher di Ti West con Mia Goth, che mette fine alla trilogia iniziata con X - A Sexy Horror Story e il prequel Pearl, è stata spostata al 28 agosto. Il motivo è molto semplice: Ti West sa di avere un bel seguito di fan nel nostro paese e ha deciso di venire a Roma a presentarlo al pubblico. I biglietti sono già in vendita per le date e i cinema in cui il regista 43enne, da sempre devoto al genere horror, incontrerà i presenti alla proiezione e risponderà alle loro domande. Non si tratterà insomma di un semplice saluto o una "intro" a beneficio dei presenti, che potranno togliersi qualche curiosità in merito al film e alla trilogia

Gli appuntamenti romani con MaXXXine alla presenza di Ti West

Martedì 27 agosto ore 19.30 The Space Parco dei Medici

Martedì 27 agosto ore 20.45 Cinema Troisi

Mercoledì 28 agosto ore 19.30 cinema Giulio Cesare

Mercoledì 28 agosto ore 21 Cinema Quattro Fontane

Per prenotare il posto in sala basta cliccare su questo link dal sito della Lucky Red, che porta al cinema MaXXXine insieme a Universal Pictures International Italia: https://www.luckyred.it/tiwest-tour/

La storia di MaXXXine, che può vantare il cast all star che trovate nella nostra scheda, è la seguente: "Hollywood, anni '80. Maxine Minx, star di film per adulti e aspirante attrice, riesce finalmente a trovare la sua grande occasione. Un misterioso assassino, però, sta dando la caccia alle stelle di Hollywood e questa scia di sangue rischia di rivelare il suo oscuro passato". E questo è il trailer.