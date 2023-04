MaXXXine:il terzo film della trilogia horror di Ti West ha un cast... da paura

News Cinema

Ha un cast di stelle, sicuramente il più importante della carriera di Ti West, l'horror MaXXXine, che concluderà la trilogia iniziata con X - A Sexy Love Story e proseguita con Pearl. Accanto a Mia Goth vedremo Kevin Bacon, Bobby Cannavale, Lily Collins e gli altri annunciati oggi.

Inizieranno questo mese le riprese di MaXXXine, il film conclusivo della apprezzata trilogia horror di Ti West con Mia Goth, iniziata con X - A Sexy Love Story e proseguita col prequel Pearl. E stavolta, per il film in cui racconta la storia di Maxine, l'unica sopravvissuta del primo film, che persegue i suoi sogni di gloria come attrice nel mondo del cinema per adulti nella Los Angeles degli anni Ottanta, West ha messo su un cast impressionante, sicuramente il più importante che abbia avuto finora. Vediamo chi sono gli attori che sono stati annunciati oggi.

Il cast di MaXXXine

Mia Goth tornerà nel film nella veste di Maxine, uno dei due ruoli che aveva in X, e stavolta avrà una serie di quotatissimi compagni di viaggio, tutti volti noti del cinema e della tv: Kevin Bacon, Elizabeth Debicki, Lily Collins, Bobby Cannavale, Giancarlo Esposito, Michelle Monaghan, Halsey e Moses Sumney. Della trama e dei ruoli che interpreteranno questi attori non si sa ancora niente, ma siamo curiosissimi di vedere cosa si inventerà Ti West per dare degna conclusione ad una trilogia che ha avuto molti estimatori. Intanto vi riproponiamo il promo con cui West aveva presentato il film nel settembre del 2022.