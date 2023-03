Mavka e la foresta incantata, il trailer italiano del cartoon con la voce di Fraffrog

News Cinema

Arriva Mavka e la foresta incantata, un film di animazione dal 20 aprile al cinema, con la voce italiana della youtuber e artista Fraffrog. Ecco il trailer.

Sarà al cinema dal 20 aprile Mavka e la foresta incantata, un nuovo film di animazione distribuito da Notorious Pictures: nella versione italiana c'è la voce dell'artista e youtuber Fraffrog (al secolo Francesca Presentini), da dieci anni attiva sul web con i suoi divertenti tutorial di disegno e animazione. Il lungometraggio ucraino è diretto da Oleksandra Ruban e Oleg Malamuzh. Ma prima di parlare della trama di questa storia fantasy, gustiamoci il trailer in italiano.

Mavka e la foresta incantata, la trama del film di animazione al cinema da aprile