Mauro Di Francesco è morto: il 'Maurino' di Attila e Sapore di Mare 2 aveva 74 anni

È morto Mauro Di Francesco, amatissimo volto della commedia italiana degli Anni Ottanta. L'attore, noto per i ruoli in tanti di successo come Sapore di mare 2 – Un anno dopo e Abbronzatissimi, aveva 74 anni.

Addio a Mauro Di Francesco. Il “Maurino” del cinema e del cabaret italiano si è spento all’età di 74 anni a Roma, dov'era ricoverato da circa un mese per complicazioni di salute. L’attore, volto di tante commedie degli Anni Ottanta, era malato da tempo. Una decina di anni fa, aveva affrontato un delicato trapianto di fegato che gli aveva salvato la vita (lui stesso era diventato testimonial per la donazione degli organi), ma le sue condizioni, progressivamente, sono peggiorate.

In passato, aveva parlato apertamente della lunga lotta contro la dipendenza dall'alcol. “Ho cominciato a bere a 10 anni e ho smesso a 55 - dichiarò a Il Giornale - L’alcol è peggio della droga. Sono un miracolato dopo il trapianto di fegato”.

Nato a Milano il 17 maggio 1951, 'Maurino' è cresciuto in una famiglia immersa nel mondo del teatro: la madre lavorava come sarta per le compagnie teatrali e il padre era impegnato nell’organizzazione degli spettacoli. A soli 15 anni ha debuttato nella compagnia di Giorgio Strehler e due anni più tardi è approdato in televisione con lo sceneggiato La Freccia Nera (1968). Negli anni Settanta, Di Francesco ha mosso i primi passi nel mondo del cabaret, inizialmente in duo con Livia Cerini e in seguito con il Gruppo Repellente, fondato da Enzo Jannacci e Beppe Viola. In quel periodo, ha conosciuto tanti colleghi destinati a diventare icone della comicità, tra cui Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Giorgio Faletti.

Mauro Di Francesco: dagli inizi al successo al cinema e in televisione

Gli anni Ottanta hanno rappresentato il periodo d’oro della carriera di Mauro Di Francesco, che ha conquistato il grande pubblico grazie a film come I Fichissimi (1981) di Carlo Vanzina, Sapore di mare 2 – Un anno dopo (1983), Attila flagello di Dio (1982) e Il barbiere di Rio (1996). Lo abbiamo visto anche in Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me (2006) e, sul piccolo schermo, in programmi e fiction di successo tra cui I ragazzi della 3ª C, Yesterday – Vacanze al mare e Ferragosto OK.

La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019, quando l’amico Jerry Calà lo ha reclutato per il film Odissea nell’ospizio. Negli ultimi anni, Di Francesco si era ritirato a vita privata in Toscana, per dedicarsi alla famiglia e alla sua grande passione: la pittura. L'attore lascia un figlio, Daniel, nato dall'amore con l’attrice francese Pascale Reynaud, conosciuta sul set di Sapore di mare 2. Nel 1997 aveva sposato Antonella Palma Di Fratianni.

Di Francesco è stato uno dei simboli della commedia leggera all'italiana, capace di ritrarre con ironica malinconia personaggi diventati indimenticabili. La notizia della sua morte ha scosso profondamente il mondo del cinema. Diego Abatantuono ha condiviso su Instagram una serie di scatti che lo ritraggono con l'amico, da solo o in compagnia di altri colleghi, accompagnati da parole toccanti: “Mio bel Maurino che per ridere insieme avresti fatto qualsiasi cosa”. Anche Jerry Calà ha voluto ricordarlo con commosso affetto: "Quanta vita condivisa sul set e fuori. Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai".