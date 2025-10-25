TGCom24
Home | Cinema | News | Mauro Di Francesco è morto: il 'Maurino' di Attila e Sapore di Mare 2 aveva 74 anni
Schede di riferimento
Mauro Di Francesco
Mauro Di Francesco
News Cinema

Mauro Di Francesco è morto: il 'Maurino' di Attila e Sapore di Mare 2 aveva 74 anni

Chiara Carnà

È morto Mauro Di Francesco, amatissimo volto della commedia italiana degli Anni Ottanta. L'attore, noto per i ruoli in tanti di successo come Sapore di mare 2 – Un anno dopo e Abbronzatissimi, aveva 74 anni.

Mauro Di Francesco è morto: il 'Maurino' di Attila e Sapore di Mare 2 aveva 74 anni

Addio a Mauro Di Francesco. Il “Maurino” del cinema e del cabaret italiano si è spento all’età di 74 anni a Roma, dov'era ricoverato da circa un mese per complicazioni di salute. L’attore, volto di tante commedie degli Anni Ottanta, era malato da tempo. Una decina di anni fa, aveva affrontato un delicato trapianto di fegato che gli aveva salvato la vita (lui stesso era diventato testimonial per la donazione degli organi), ma le sue condizioni, progressivamente, sono peggiorate.

In passato, aveva parlato apertamente della lunga lotta contro la dipendenza dall'alcol. “Ho cominciato a bere a 10 anni e ho smesso a 55 - dichiarò a Il Giornale - L’alcol è peggio della droga. Sono un miracolato dopo il trapianto di fegato”.

Nato a Milano il 17 maggio 1951, 'Maurino' è cresciuto in una famiglia immersa nel mondo del teatro: la madre lavorava come sarta per le compagnie teatrali e il padre era impegnato nell’organizzazione degli spettacoli. A soli 15 anni ha debuttato nella compagnia di Giorgio Strehler e due anni più tardi è approdato in televisione con lo sceneggiato La Freccia Nera (1968). Negli anni Settanta, Di Francesco ha mosso i primi passi nel mondo del cabaret, inizialmente in duo con Livia Cerini e in seguito con il Gruppo Repellente, fondato da Enzo Jannacci e Beppe Viola. In quel periodo, ha conosciuto tanti colleghi destinati a diventare icone della comicità, tra cui Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Giorgio Faletti.



Mauro Di Francesco: dagli inizi al successo al cinema e in televisione

Gli anni Ottanta hanno rappresentato il periodo d’oro della carriera di Mauro Di Francesco, che ha conquistato il grande pubblico grazie a film come I Fichissimi (1981) di Carlo Vanzina, Sapore di mare 2 – Un anno dopo (1983), Attila flagello di Dio (1982) e Il barbiere di Rio (1996). Lo abbiamo visto anche in Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me (2006) e, sul piccolo schermo, in programmi e fiction di successo tra cui I ragazzi della 3ª C, Yesterday – Vacanze al mare e Ferragosto OK.

La sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019, quando l’amico Jerry Calà lo ha reclutato per il film Odissea nell’ospizio. Negli ultimi anni, Di Francesco si era ritirato a vita privata in Toscana, per dedicarsi alla famiglia e alla sua grande passione: la pittura. L'attore lascia un figlio, Daniel, nato dall'amore con l’attrice francese Pascale Reynaud, conosciuta sul set di Sapore di mare 2. Nel 1997 aveva sposato Antonella Palma Di Fratianni.



Di Francesco è stato uno dei simboli della commedia leggera all'italiana, capace di ritrarre con ironica malinconia personaggi diventati indimenticabili. La notizia della sua morte ha scosso profondamente il mondo del cinema. Diego Abatantuono ha condiviso su Instagram una serie di scatti che lo ritraggono con l'amico, da solo o in compagnia di altri colleghi, accompagnati da parole toccanti: “Mio bel Maurino che per ridere insieme avresti fatto qualsiasi cosa”. Anche Jerry Calà ha voluto ricordarlo con commosso affetto: "Quanta vita condivisa sul set e fuori. Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai".

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Mauro Di Francesco
Mauro Di Francesco
Chiara Carnà
  • Redazione Cinema
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Francis Ford Coppola mette all'asta gli orologi di lusso, il più raro vale una fortuna: "Dopo Megalopolis non ho più soldi"
news Cinema Francis Ford Coppola mette all'asta gli orologi di lusso, il più raro vale una fortuna: "Dopo Megalopolis non ho più soldi"
Frankenstein, la trasformazione di Jacob Elordi ha richiesto oltre 40 protesi
news Cinema Frankenstein, la trasformazione di Jacob Elordi ha richiesto oltre 40 protesi
The Adam Project, Mark Ruffalo ha sognato il modo in cui colpire Ryan Reynolds
news Cinema The Adam Project, Mark Ruffalo ha sognato il modo in cui colpire Ryan Reynolds
Frankenstein, svelato il look completo di Jacob Elordi: per i fan “sembra Freezer di Dragon Ball”
news Cinema Frankenstein, svelato il look completo di Jacob Elordi: per i fan “sembra Freezer di Dragon Ball”
Rebuilding: la recensione del dramma con Josh O'Connor presentato ad Alice nella città
recensione Cinema Rebuilding: la recensione del dramma con Josh O'Connor presentato ad Alice nella città
Madeleine McGraw dopo Black Phone 2 desidera un futuro nel MCU: ecco il ruolo dei suoi sogni
news Cinema Madeleine McGraw dopo Black Phone 2 desidera un futuro nel MCU: ecco il ruolo dei suoi sogni
Ottobre da Brividi a Cinecittà World: il programma dell'evento clou il 31 ottobre e il 1° novembre
news Cinema Ottobre da Brividi a Cinecittà World: il programma dell'evento clou il 31 ottobre e il 1° novembre
After The Hunt: Dopo la caccia, la sceneggiatrice confessa un finale alternativo più cupo
news Cinema After The Hunt: Dopo la caccia, la sceneggiatrice confessa un finale alternativo più cupo
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Agente 007, si vive solo due volte
Text to Kill - Messaggio per uccidere
Constantine
The Informer - Tre secondi per sopravvivere
Amityville III
Rosamunde Pilcher - L'Amore è Imprevedibile
Il collezionista
Goodbye Mr. Holland
Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse
L'insegnante va in collegio
L'Era Glaciale - In rotta di collisione
Succede anche nelle migliori famiglie
Film stasera in TV