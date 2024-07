Matthew McConaughey e il futuro in politica: "Mi domando: sarei di qualche utilità?"

News Cinema

Ospite della National Governors Association, con ospiti repubblicani e democratici, Matthew McConaughey è tornato sulla sua possibile (vociferata negli anni) entrata in politica. Non è un passo semplice, però lo tenta. E Hollywood per lui zittisce troppo i conservatori.

Se avete seguito negli anni alcune dichiarazioni di Matthew McConaughey extra-cinematografiche, dovreste ricordare che tre anni fa l'attore aveva seriamente preso in considerazione di candidarsi come governatore del Texas. Ha abbandonato le mire politiche? Forse no: McConaughey è stato ospite venerdì di un dibattito alla National Governors Association, in compagnia del governatore dello Utah Spencer Cox (repubblicano) e quello del Colorado Jared Polis (democratico). La discussione - sconvolgentemente profetica per quello che sarebbe successo il giorno dopo - era incentrata sulla civiltà in politica. Leggi anche Matthew McConaughey sulla strage in Texas, nella sua Uvalde: "Questa epidemia si può controllare"

Matthew McConaughey pensa ancora alla politica? "Studio da sei anni almeno"

Da quando Matthew McConaughey suggerì che stava pensando a una carriera in politica, si sono aperte le scommesse: Democratico o Repubblicano? Molti scommetterebbero sulla seconda ipotesi, viste le origini texane dell'attore, e forse ricordando illustri precedenti provenienti dallo show business, come Ronald Reagan e Arnold Schwarzenegger. Allo stesso tempo però McConaughey si è spesso dimostrato insofferente verso le etichette, tanto che dopo la strage di Uvalde nel 2022 tornò attivista per chiedere una regolamentazione delle armi negli USA, argomentò tabù per i Repubblicani. Qualcuno l'ha capito, tanto che uno dei governatori presenti al dibattito, il democratico Josh Green (governatore delle Hawaii) gli ha suggerito: "Non cadere nella trappola di pensare che dovresti essere una cosa sola. Un sacco di Repubblicani ti vorranno repubblicano, e un sacco di Democratici ti vorranno democratico, sii te stesso, perché lì potrebbe esserci qualcosa di speciale per tutti noi." McConaughey non si è sbottonato, ha avuto una parola per tutti e ha detto:

Sto studiando, lo faccio forse da sei anni. Mi chiedo: ho l'istinto e l'intelligenza? Sarebbe una cosa adatta a me? Mi ci troverei bene? Per capirci, sarei di qualche utilità? [...] Nel mio settore, lo spettacolo, bisogna sempre stare attenti a quello che si dice, perché si arriva sempre da sinistra. Dobbiamo allargare la conversazione, riconoscendo la validità delle opinioni moderate o conservatrici, senza sbarrar loro la strada, cosa di cui siamo in parte colpevoli.