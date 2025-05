Material Love, un nuovo trailer originale del film con Dakota Johnson, Pedro Pascal e Chris Evans

News Cinema

Il film, diretto dalla Celine Song di Past Lives, sarà nelle sale italiane dal 4 settembre distribuito da Eagle Pictures. Ecco un nuovo trailer originale di Material Love.

Fa il verso a una nota serie di pubblicità di un circuito da carte di credito, il nuovo trailer originale di Materialists, che in Italia vedremo col titolo di Material Love a partire dal prossimo 4 settembre.

Opera seconda di Past Lives, la drammatuga che ha esordito con grande successo nella regia cinematografica con l'apprezzato Past Lives, è come forse oramai saprete la storia di una sorta di triangolo sentimentale: quella di una donna giovane e ambiziosa che di mestiere combina coppie a New York (interpretata da Dakota Johnson) e che si ritrova divisa tra un ex che, con tutti i suoi difetti e i problemi della relazione che avevano, non riesce a dimenticare e un uomo apparentemente perfetto, vero e proprio principe azzurro contemporaneo, ricco, bello, galante, premuroso. I due uomini sono interpretati, rispettivamente, da Chris Evans e dal sempre più lanciato Pedro Pascal. E voi, chi scegliereste?

