Masters of the Universe, terminate le riprese: ecco Nicholas Galitzine nei panni di He-Man

Masters of the Universe ha ufficialmente completato le riprese del suo live action, come riferito da Nicholas Galitzine che, via social, ha mostrato il suo He-Man.

Masters of the Universe ha terminato ufficialmente le riprese e confermato il tutto attraverso un nuovo scatto trapelato dall’account Instagram del suo protagonista Nicholas Galitzine, scelto per interpretare He-Man nel prossimo live action di Amazon MGM Studios. Il principe Adam di Eternia guiderà una nuova avventura sul grande schermo. La storia raccontata in Masters of the Universe è dell’uomo più potente dell’universo e difensore dei segreti del castello di Grayskull che lotterà per difendere il proprio pianeta. Le riprese del film sono ufficialmente giunte al termine, come confermato via social anche da Nicholas Galitzine che ha offerto un nuovo sguardo al suo eroe.

Diretto da Travis Knight con una sceneggiatura di Chris Butler, Masters of the Universe è tratta dall’omonima linea di giocattoli Mattel che ha ispirato anche una celebre serie animata. A distanza di anni, però, quei personaggi sono di ritorno sullo schermo in carne ed ossa e a guidare il tutto sarà Nicholas Galitzine. Via Instagram, l’attore ha offerto un nuovo sguardo al suo personaggio, seppur mostrandosi di spalle, con la Spada del Potere ben piazzata sulla schiena. Nella didascalia dell’immagine si legge:

Questo è il finale di Masters of the Universe. È stato un onore assumermi la responsabilità di interpretare Adam e He-Man. È stato il ruolo di una vita e ci ho messo tutto me stesso. Non c'è molto che possa mostrarvi, ma sono così orgoglioso del film che abbiamo realizzato. Grazie al nostro fantastico cast e alla troupe per tutto il duro lavoro.

Il cast può contare anche su Camila Mendes nel ruolo di Teela, Idris Elba nel ruolo del padre adottivo di Teela Duncan detto anche Man-at-Arms conosciuto anche come mentore di Adam, Alison Brie nel ruolo di Evil-Lyn, Morena Baccarin come Teela Na e Jared Leto come Skeletor. Il live action ha già fissato una data d’uscita per giugno 2026.