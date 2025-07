Massimo Zamboni, dai CCCP alla colonna sonora di Arrivederci Berlinguer!: la nostra intervista a Creuza de Mà 2025

News Cinema

Uno degli ospiti dell'edizione 2025 di Creuza de Mà - Musica per Cinema è stato Massimo Zamboni, che ha suonato dal vivo la colonna sonora di Arrivederci Berlinguer! durante la proiezione del film. Abbiamo intervistato il chitarrista dei CCCP parlando dell'Italia di ieri e di oggi.

A Carloforte è arrivata la pioggia durante l'edizione 2025 Creuza de Mà - Musica per Cinema. Quando hanno cominciato a cadere i primi goccioloni, il sole stava tramontando e l'arpista Marcella Carboni era intenta a suonare presso l’Ex Stabilimento Tonnare di Porto Paglia. Al Giardino di Note, storica location dei concerti serali del festival, Massimo Zamboni stava invece facendo le prove per suonare dal vivo la colonna sonora di Arrivederci Berlinguer! durante la proiezione del film, che, a partire dal documentario collettivo L’addio a Enrico Berlinguer, racconta i funerali del leader del Partito Comunista Italiano, scomparso nel 1984.

Massimo Zamboni lo conosciamo perché è stato ed è il chitarrista dei CCCP - Fedeli alla linea, storico gruppo punk rock nato fra il 1981 e il 1982 e di nuovo attivo dal 2023. I CCCP li abbiamo cantati a squarciagola e ballati (anzi pogati) quando eravamo adolescenti ribelli, e quindi siamo piuttosto emozionati. Ma il dovere e la professionalità chiamano, così facciamo un bel respiro e domandiamo a Massimo Zamboni di parlarci della colonna sonora di Arrivederci Berlinguer!, che i registi non volevano che fosse troppo liturgica: "È stata una corsa vertiginosa” - spiega Zamboni - "perché mi hanno coinvolto nel progetto in un momento in cui non potevo lavorarci perché ero in piena organizzazione del tour dei CCCP, e quindi mi è arrivato il film finito e con tanto di titolo, e il titolo era illuminante, con quell'arrivederci che aveva sostituito l'addio dell'opera collettiva sui funerali di Enrico Berlinguer. Quell'arrivederci è un'indicazione di futuro e non uno sguardo al passato, è un dire: 'Noi ci rivedremo', e quindi ho cominciato a ragionare su questo aspetto. Penso che in realtà la fine del film sia molto liturgica, perché c'è questa cerimonia incredibilmente potente, con 1 milione e mezzo di persone in piazza e chissà quante altre che in casa piangevano la scomparsa di questo grandissimo uomo. Credo che il vero soggetto del film, al di là della scomparsa di Berlinguer come uomo e come leader politico, sia la fine della migliore Italia che abbiamo mai avuto, la stessa che Pier Paolo Pasolini considerava già tramontata da un paio di decenni. Però lui vedeva molto avanti. Noi ce ne siamo accorti quel giorno, e ora, guardando quelle immagini, è tutto chiarissimo. Quell'Italia, con quell'antropologia, quella passione, quella possibilità di contare qualcosa, in quel giorno lì è finita, e io credo che la maggior parte degli individui che si vedono nel documentario piangano inconsapevolmente per questo, per questa grande perdita che si è andata a incarnare nella figura di Berlinguer".

Ricordi il giorno del funerale di Berlinguer? Dov'eri?

Ricordo bene quel giorno: non ero andato a Roma e ancora non riesco a capire per quale motivo. Ero iscritto alla FGCI da metà degli anni Settanta e Berlinguer era il mio nume tutelare. Era una figura che stimavo moltissimo e ho provato come tutti un fortissimo senso di perdita, che abbiamo vissuto sia come CCCP che individualmente. Quando muore una persona come Berlinguer, o come Pasolini o Pertini, avverti immediatamente una tristezza profondissima, anche perché non sono poi tante le persone che hanno questa capacità di presa sul popolo italiano. Il funerale di Berlusconi, per esempio, era un funerale dei suoi dipendenti, e la solennità dell'ultimo saluto a Berlinguer mi ha immediatamente gettato nel panico: come potevo sonorizzare un documento del genere?

E quindi come ti sei mosso?

Ho fatto diverse colonne sonore per il cinema, però in un film devi rendere conto alla produzione, alla storia, al regista, dopodiché comincia una lunga fase di rifinitura. Per Arrivederci Berlinguer! dovevo sbrigarmi, perché il Festival di Pordenone era molto vicino. Inoltre dovevo rendere conto non a un settore produttivo, ma a chi era là quel giorno. Sapevo che anche la famiglia Berlinguer l'avrebbe visto di lì a poco, quindi musicare la scomparsa di un loro caro mi spaventava un po’, allora ho cominciato in maniera molto soft con le chitarre acustiche e poi pian piano ho iniziato a introdurre le chitarre elettriche, in modo da ottenere una specie di pianto fatto dalle chitarre. L'altro grande rischio era trovare le parole per cantare questa scomparsa, quindi capire cosa raccontare al popolo orfano di Enrico Berlinguer. Ci tengo a dire che ho cercato di ostacolare in tutti i modi la Via crucis di Berlinguer di Padova, con quell'inquadratura terribile di lui che sta morendo. Tutti i registi che parlano di Berlinguer approfittano a piene mani di quell'immagine, ma io non lo trovo corretto, per cui ho discusso con Michele Mellara e Alessandro Rossi e abbiamo trovato una soluzione che andava bene per tutti, per cui, mentre Berlinguer stava morendo, ho inserito una musica con parole capaci di portare lo spettatore da un'altra parte e che ti fanno capire la sofferenza di quel momento ma nello stesso tempo ti allontanano dall'immagine perché ti viene da seguire il testo, essendo la canzone in italiano. Poi mi sono chiesto cosa potevo dire nell'ultimo testo e ho pensato che un canto di ringraziamento fosse la cosa migliore. Ho cercato di pensare ai pugni che si chiudevano, non come simbolo di lotta ma come tentativo di trattenere qualcosa, come a dire: "Ridateci qualcosa che ci appartiene".

Poco più di 2 anni separano la nascita dei CCCP - Fedeli alla linea dalla morte di Berlinguer, eppure sembrano 100. Come guardavate ai cambiamenti della scena politica?

Quando sei un ragazzo, hai le tue avventure, e il fatto che in Italia ci fossero Craxi, Andreotti e Forlani è un'inezia rispetto alla tua vita. Allo stesso modo mi sembrava ininfluente questa voglia di un secondo boom economico che in realtà era una bolla di sapone. Intuivamo cosa sarebbe accaduto, ma nello stesso tempo non avevamo voglia di permettere a questa gente di invadere la nostra vita. Volete mangiare l'Italia? Volete bere l'Italia? Fatelo, però lasciatemi in pace, perché non voglio sentire nessuna forma di propaganda, non voglio sentire parole vuote e neanche soluzioni che poi non possono essere praticate, anche perché il popolo italiano è paziente, e quindi sopporta i tiranni di turno. Inoltre è disincantato. Sa di aver avuto dei momenti di luce, ma erano altri tempi, e quindi cerca di andare avanti come può. C'è un ostacolo? Io giro a destra, a sinistra, passo sotto o passo sopra, insomma me la cavo. Proprio per questo in un certo senso l'Italia è destinata a soccombere.

Nelle interviste ripeti spesso che non sei bravo a suonare la chitarra e che se avete scelto il genere punk è perché non richiede particolare perizia né a chi canta né a chi suona. Pensi ancora di essere un pessimo chitarrista?

Certo che lo penso ancora, basta che ascolto il chitarrista che suona con noi e mi rendo conto che non sono al suo livello. Mi piaceva la musica punk, soprattutto quella tedesca, invece quella inglese soltanto in parte, anche perché non mi corrispondeva: io non sputo per terra, non mi taglio, non mi "slametto", il mio è un punk più interno.

Come sceglievate i titoli delle vostre canzoni?

Stavamo chiacchierando a tavola: "L'Emilia, l'Emilia, l'Emilia è paranoica". Uscivano così, uscivano da soli. Punk Islam era scritto su un muro a Berlino. Live in Pankow è stato il primo dei nostri concerti live. Tutti andavano a Los Angeles o a Londra, noi a Pankow, a Sofia, a Bucarest: quelli erano i posti in cui per noi aveva un senso andare a suonare. Ancora oggi se devo scegliere una città, preferisco andare in Uzbekistan piuttosto che a Londra. Londra non ha nulla da darmi, al di fuori di due o tre piccoli gadget.

I CCCP - Fedeli alla linea piacciono tantissimo ai giovani. Lo sapevi?

Ieri sera abbiamo suonato a Rimini. Era il penultimo concerto. Davanti avevo un rettangolo di transenne dove stavano le persone che non riescono a camminare, che quindi erano in sedia a rotelle. Su Io sto bene, 6 di loro si sono alzati in piedi e hanno cominciato a ballare. Come hanno fatto? Erano invalidi! Forse un fulmine li ha colpiti durante quella canzone, anche perché dopo si sono rimessi seduti. Giuro che non immaginavo di avere un effetto taumaturgico. Quanto ai giovani, si meritano il massimo, hanno tutta la vita davanti. Però anche noi ce lo meritiamo, e se lo dico non significa che io non veda dove purtroppo stiamo andando.

Perché ti appassiona comporre le musiche di un film?

Mi piace il fatto che mi posso estraniare da me stesso e non parlare delle mie disgrazie o delle disgrazie altrui dal momento che devo seguire il film. Quando ti capita il film senza musica e cominci ad aggiungere la tua musica, vedi le cose nascere e prendere forma ed è bellissimo. Di colpo tutto si assesta, e questo mi piace molto. Se io so qual è il tono di una scena, capisco subito che musica mettere, perché noi scaviamo, scaviamo, scaviamo, ma le sensazioni umane alla fine sono 6 o 7, sono tensioni arcaiche, e allora è semplice comprendere come muoversi.