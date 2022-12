Masquerade, amore soldi e tanti inganni: incontro con Laura Morante e Marine Vacth

News Cinema

Dopo aver chiuso il Festival di Cannes, Masquerade di Nicolas Bedos arriva nelle sale dal 22 dicembre. Una storia che prende di mira i ricchi annoiati, piena di capovolgimenti di fronte. Abbiamo intervistato due interpreti Laura Morante e Marine Vacth.

Due donne molto diverse, due personaggi e due attrici, Laura Morante e Marine Vacth, alleate in una storia fra il misterioso e il satirico, in cui Nicolas Bedos se la prende con gusto con i ricchi e delinea una commedia sulle classi sociali e l’amore per i soldi, Masquerade - Ladri d’amore, che esce nelle sale il 22 dicembre per Lucky Red dopo aver chiuso lo scorso Festival di Cannes.

Terzo film da regista per Bedos, attore e autore teatrale, polemista televisivo molto noto e discusso in patria, dirige “un film sul desiderio, sul denaro, sulla gloria e su tutte le nostre folli illusioni, che mette in luce una spietata umanità”. Racconta di Adrien (Pierre Niney), un ballerino attraente che ha abbandonato le scarpette per perdere tempo nell’agio danaroso della Costa Azzurra come amante di una non più giovane star del cinema (Isabelle Adjani). Le cose cambiano e si infittiscono quando incontra la giovane e bellissima Margot (Marine Vacth) ed è subito colpo di fulmine. Insieme, fantasticano su una vita migliore e mettono in piedi una truffa ai danni di un ricco imprenditore, interpretato da François Cluzet, con la complicità dell’ex amante di Adrien, Laura Morante.

Masquerade è un omaggio all’iconico paesaggio del sud mediterraneo della Francia, della Costa Azzurra raccontata nel cinema, rigorosamente a bordo piscina. "Una delle doti di Nicolas Bedos è il suo essere un aurore senza iscriversi ai riferimenti cinematografici tipici degli autori”, ci ha detto Laura Morante, nel corso di un incontro con alcuni giornalisti a Roma. “Come accaduto ad Alain Resnais nella seconda parte della sua carriera, è un autore che non assomiglia a nessun altro. Avevo visto due film precedenti e mi erano piaciuti. È bravissimo come dialogista e per un attore è importante per risultare credibili. Talvolta ci sono sceneggiature scritte ma bene, ma con una qualità dei dialoghi scadente. È attore lui stesso e scrive di teatro, era uno degli elementi di fascino che mi hanno interessato al progetto”.

Un’esperienza che ha permesso a Marine Vacth di interpretare un personaggio sfaccettato, affascinante e intrigante, ambizioso e tormentato. Così ci ha raccontato la sua Margot. “Per me è stato molto interessante, grazie a dialoghi molto ben scritti e pensati. Ogni personaggio ha la sua profondità, è stato semplicemente formidabile lavorare con un regista lui stesso attore che lascia spazio agli interpreti. Margot è nata con un lavoro fatto ogni giorno, in maniera relativamente istintiva e collettiva, con il regista e i partner generosi con cui ho lavorato. Io ho messo del mio nel creare qualcosa di credibile. Margot è un personaggio sfumato, non sappiamo realmente da dove venga la sua collera, è una donna che cerca la sua vendetta per differenti sofferenze e incontra il personaggio di Laura Morante in cui trova un’alleata”.

Il titolo, Masquerade, fa ben capire come sia una storia in cui niente è veramente come appare, in cui ci sono tanti colpi di scena e cambiamenti di fronte nella guerra quotidiana fra ricchi e aspiranti tali, annoiati pieni di soldi e proletari stufi di esserlo. Laura Morante è un’attrice sempre attenta alla società in cui vive, non si nasconde quando si parla di impegno e non solo del suo mestiere. Lo sta dimostrando in queste settimane sostenendo fortemente la causa di Julian Assange e lottando contro la sua estradizione dal Regno Unito verso gli Stati Uniti, dove rischia di finire i suoi anni in prigione.

Insomma, di maschere se ne intende come attrice, non come cittadina. “Per interpretare un personaggio un punto i contatto va trovato comunque, per essere credibili, anche se è un serial killer. Non sono brava a portare maschere nella vita, infatti mi scontro spesso con le persone. Come attrice. le maschere si portano per svelarsi più che nascondersi, quelle della vita invece camuffano e semplificano una strategia. Recitare altro modo di portare maschere”.