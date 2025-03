Marvel, possibile un reboot totale stile DC Universe? Scettico l'executive Brad Winderbaum

News Cinema

Brad Winderbaum, executive producer dei Marvel Studios per le serie tv, spiega perché un reboot totale del Marvel Cinematic Universe, dopo Avengers: Secret Wars, è un po' difficile da eseguire. Anche se una risposta definitiva dovrebbe arrivare anche da Kevin Feige, naturalmente.

Si parla sempre più spesso della crisi (soprattutto economica) del Marvel Cinematic Universe, così Screen Off Script ha pensato di chiedere all'executive producer dei Marvel Studios, il Brad Winderbaum che si occupa nello specifico delle serie tv, se abbiano mai pensato a un reboot totale. Naturalmente avverrebbe dopo l'uscita di Avengers: Secret Wars nel 2027. In sostanza, l'intervistatore alludeva a un'operazione simile a quella in corso per il DC Universe, con la nascita dei nuovi DC Studios, che ripartono da Superman quest'estate. Winderbaum non è molto convinto.

Reboot del Marvel Cinematic Universe? Per i Marvel Studios non sarebbe una grande idea

C'è tensione in quel dei Marvel Studios: tralasciando il caso per molti versi a parte di Deadpool & Wolverine dell'anno scorso, dal 2023 la linea narrativa vera e propria del Marvel Cinematic Universe è in crisi al botteghino. Al momento Captain America: Brave New World viaggia su un incasso mondiale di 342.000.000 dollari (fonte Boxofficemojo), una cifra che a oltre due settimane dall'uscita è lontanissima dai fasti di un tempo. Magari aiutandosi con l'inserimento degli X-Men nell'MCU, sarebbe possibile operare un colpo di spugna dopo la bilogia composta da Avengers: Doomsday (2026) e Avengers Secret Wars (2027)? Il DC Universe sta subendo questo colpo di spugna, a partire dal Superman di James Gunn in sala dal 10 luglio. L'executive producer Brad Winderbau, che a differenza del capo Kevin Feige è più concentrato sulle serie tv, ha avuto questa risposta:

Dovresti chiedere a Kevin Feige per quel che riguarda i film. Io lavoro sul lato tv, anche se navighiamo nelle stesse acque e viviamo nello stesso universo. Io sono un fan dei fumetti, leggo fumetti da quando avevo dodici anni, e vedo quello che succede nelle compagnie che producono fumetti, quando ci sono i reboot totali, mi spiego? La verità è che, ogni volta che ci sono stati reboot totali, per esempio alla DC, anzi in particolare alla DC, la sensazione è che non riesci mai a resettare tutto completamente. Ciò che è classico riemerge sempre, ricominciare da zero è molto difficile per un universo fittizio che vive e respira, per via di tutto l'amore che i fan hanno investito nelle storie che si sono raccontate fino a quel momento.