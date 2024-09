Marvel, cosa pensò Samuel L. Jackson quando firmò il contratto per nove film: non ci credeva

News Cinema

Il Nick Fury ufficiale dei Marvel Studios, Samuel L. Jackson, firmò un contratto per ben nove film: sembra normale oggi, ma nel 2007 lui si pose subito una domanda, col suo solito stile ironico. Non era mica così convinto di sopravvivere tanto a lungo...

Nick Fury del Marvel Cinematic Universe, fino all'anno scorso in The Marvels e in tv in Secret Invasion, Samuel L. Jackson è apparso per la prima volta nei panni del personaggio nel lontano 2008, nel primo Iron Man. Jackson ha chiacchierato un po' con GQ Magazine e ha rivelato quale fosse stata la sua reazione istintiva nel momento in cui firmò un contratto così particolare e lungo, che copriva più lavori: non era una procedura tanto standard, non per così tanti film. Rimase stupito quando il contratto fu effettivamente onorato! Leggi anche Samuel L. Jackson non si spoglia sul set: sapete perché l'attore non gira scene di nudo?

Samuel L. Jackson e Nick Fury: "Nove film in due anni e mezzo, e chi lo immaginava?"

Quando Samuel L. Jackson accettò di apparire come Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe, la Marvel non apparteneva nemmeno ancora alla Disney: era il 2008, il film era Iron Man con Robert Downey Jr., e gli presentarono un contratto per recitare in nove film. Una quantità assurda di apparizioni, perché sottointende una fiducia totale nei processi di preproduzione, produzione, postproduzione: insomma, una pianificazione che all'epoca pochi pensavano fosse così certa. Jackson però sottovalutava Kevin Feige: non solo quei film furono realizzati in termini relativamente brevi, ma lui è andato oltre nei panni del personaggio, interpretandolo undici volte, anche in Secret Invasion, persino dandogli la voce in What If...? Col suo stile, Jackson ricorda la sua reazione alla firma del contratto...

Sapevo che l'accordo copriva nove film. Kevin mi disse così: ti offriamo un accordo per nove film. Ma quanto devi vivere per riuscire a fare nove film? Non è mica il processo più veloce del mondo! Non immaginavo che avrebbero fatto nove film in tipo due anni e mezzo. Una roba da pazzi! Oh cazzo, sto finendo il contratto sul serio! Ha funzionato.