Marty Supreme: Timothée Chalamet campione di ping pong nel primo trailer del film di Josh Safdie

News Cinema

Esce a dicembre in America Marty Supreme, un nuovo film di carattere biografico sportivo diretto da Josh Safdie con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow. Ecco il trailer ufficiale.

Uno dei giovani attori maggiormente sulla cresta dell'onda è, ovviamente, Timothée Chalamet, che continua a collezionare film importanti diretti da registi di primo piano. Tra questi c'è anche uno dei fratelli Safdie, per la precisione Josh Safdie, che firma il film Marty Supreme, di cui si è già parecchio parlato anche per le scene di intimità con la coprotagonista Gwyneth Paltrow, in cui l'attore è un giocatore di ping pong (realmente esistito) nell'America degli anni Cinquanta. Marty Supreme si prepara all'uscita nordamericana il 25 dicembre e con l'occasione è stato diffuso il primo trailer ufficiale del film.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/marty-supreme/66513/video/?vid=47747" title="Marty Supreme: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow - HD">Marty Supreme: Il Teaser Trailer Ufficiale del Film con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow - HD</a>

Marty Supreme: la trama e le informazioni sul film

Targato A24, Marty Supreme è ispirato alla storia di Marty Reisman, cinque volte medaglia di bronzo ai campionati mondiali di Tennis da Tavolo, comunemente detto ping pong, morto nel 2012. Si tratta dal debutto solista di Josh Safdie alla regia, che in precedenza ha diretto l'acclamato Diamanti grezzi e altri lavori, sempre in coppia col fratello Benny. La trama ufficiale è così riassunta: "Un giovane uomo con un sogno che nessuno rispetta, va all'inferno e ritorno in cerca della grandezza". Gwyneth Paltrow nel film è una star del cinema con cui l'atleta ha una storia. Del cast fanno anche parte l'indimenticabile tata Fran Drescher (la madre di Marty), il rapper Tyler, the Creator, il mago Penn Jillette, Odessa A'zion, Kevin O'Leary e il regista Abel Ferrara. Chalamet ha preso lezioni di tennis da tavolo per interpretare da solo in modo convincente le scene di gioco.