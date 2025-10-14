Marty Supreme: ecco Timothée Chalamet nel teaser trailer italiano del film di Josh Sfadie
Anche l'altro fratello Safdie esordisce da solista con questo atteso film con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow che uscirà a Natale negli Stati Uniti e il 22 gennaio 2026 in Italia con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection. Ecco teaser, poster e trama di Marty Supreme.
A Venezia Benny Safdie ha presentato The Smashing Machine, il film con Dwayne Johnson che gli è valso il Leone d'argento per la migliore regia e che vedremo al cinema dal 19 novembre. Alcuni di voi avranno notato come, nel discorso di ringraziamento per il Leone, Benny non abbia menzionato nemmeno una volta il fratello Josh, con cui ha realizzato tutti i suoi film in precedenza. Cosa abbia spinto i due fratelli a non lavorare più assieme, forse, è questione che ha causato ruggini, ma queste sono questioni da gossip: quello che qui ci interessa è che non è che Josh Safdie sia stato con le mani in mano, e anche lui ha realizzato il suo primo film da solista che si intitola Marty Supreme e che uscirà a Natale negli Stati Uniti e il 22 gennaio 2026 in Italia distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.
Anche in questo caso il film è un vicino al biopic, e ancora una volta c'entra lo sport: non la lotta, però, ma il ping pong. Presentato a sorpresa al New York Film Festival alla presenza del cast - capitanato da Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow - e conquistando pubblico e critica, Marty Supreme racconta infatti la storia di un vero campione di ping pong, Marty Mauser, un venditore di scarpe con un’irrefrenabile ossessione per quello sport che si muove nella New York degli anni ’50 fra truffe, scommesse, passioni proibite e sogni di gloria. Un’esistenza rocambolesca per un personaggio larger than life, eccentrico e ambiziosissimo, smodato e leggendario.
