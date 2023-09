Martin Scorsese contro le Top 10

News Cinema

Il regista di Killers of the Flower Moon, che debutterà al cinema il 19 ottobre, ha espresso al sua morbida contrarietà nei confronti di quello che, da giochino divertente, è diventato un tic giornalistico e una cosa presa con eccessiva serietà da appassionati e addetti ai lavori.

Ci si guarda intorno, e si leggono i siti e i giornali, si guarda la tv e si scrolla lo smartphone, e a volte l'impressione di vivere in tempi ubriachi, impazziti, rimbecilliti e oltre le soglie della surrealtà si fa travolgente. C'è disabitudine al ragionamento, alla lettura, all'analisi delle cose. Figuriamoci all'affrontare la complessità e la variabilità del reale.

Questo riguarda le cose davvero importanti del mondo, figuriamoci poi quando si va a parlare di cose come il cinema.

Eppure, a volte, spesso e volentieri provenienti da qualche grande vecchio (da qualche boomer, direbbero alcuni), si levano voci garbate che ci riportano, o dovrebbero farlo, coi piedi per terra.

Una di queste voci, nel cinema, è quella di Martin Scorsese, un signore che non ha bisogno di molte presentazioni e che quando parla, parla usando il cervello. La querelle sulla Marvel ne è un esempio, se si legge attentamente quel che Scorsese sostiene, e non ci si lascia accecare dal tifo da stadio per l'una o l'altra fazione.

Fatto sta che durante un'intervista alla prestigiosa rivista Time, Scorsese ha adesso espresso una morbida e garbata contrarietà a quello che per anni è stato un divertissement comune, e che oggi è diventata un'ossessione compilativa presa con troppa serietà, nonché un tic "giornalistico" che va nella direzione di una eccessiva banalizzazione delle cose: la compilazione delle liste dei propri 10 (o 20, o 30...) film preferiti, in assoluto o in relazione a un genere.

Ecco cosa ha detto il regista di Killers of the Flower Moon, che debutterà in sala il prossimo 19 ottobre:

Ho provato per anni a fare liste di quelle che sento essere i miei film preferiti, qualsiasi cosa questo voglia dire. E alla fine ho scoperto che 'preferiti' è una parola che può assumere vari significati: i film che ti hanno colpito di più, oppure quelli che ti va di rivedere più spesso, o quelli che rivedi per imparare qualcosa, o per cercare di scovarci dentro cose nuove. Quindi dipende, le cose possono variare. E in qualche modo sono sempre contrario a queste top 10.

La parola "preferiti", e perfino quella "migliori", possono assumere numerose anche altre sfumature di significato a seconda dei punti di vista, e quindi l'assurdità di queste classifiche è piuttosto chiara. Poi, certo, continueremo tutti a farne, per divertimento, ma quel che Scorsese intende veramente, mi permetto di interpretare, è che certe velleità compilative non debbono essere mai prese troppo sul serio, come purtroppo di sovente avviene.

Tra i film che Scorsese ritiene comunque fondamentale vedere, il regista ha citato 2001: Odissea nello spazio e Barry Lyndon, ma soprattutto alcuni tra i capolavori di Orson Welles: Falstaff, Il processo e, ovviamente, Quarto potere.

Ha cambiato la mia vita. Ha infranto tutte le regole.Una delle cose che diceva Welles è che una delle cose migliori che puoi portare nel fare un film è l’ignoranza. Quando ti dicono che non puoi fare una certa cosa, e tu dici “perché no?”.

Secondo Scorsese, i giovani autori dovrebbero seguire l’esempio di Wlles, e rifiutare le norme imposte dagli Studios.

I giovani che si esprimono attraverso le immagini in movimento troveranno un modo di essere visti. Ma devono lottare, devono davvero lottare e non devono farsi cooptare.

Scorsese poi ha voluto dare un ultimo consiglio ai nuovi registi: quello di vedere il più film possibile, senza stare a cavillare troppo su generi e autori.

Ci dovrebbe essere una sola cultura cinematografica. Oggi tutto è frammentato, diviso. Anche quando eravamo giovani non a tutti piacevano i musical, o i western, o i film di gangster, ma andavamo comunque al cinema, e vedevamo qualsiasi cosa fosse in programmazione.