Martedì e Venerdì: il trailer del film diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis con Edoardo Pesce

Il cantante Fabrizio Moro torna alla regia insieme a Alessio De Leonardis dopo l'apprezzato Ghiaccio con Martedì e Venerdì, la dura storia di un padre in crisi che vede la figlia solo due volte a settimana.

Il suo esordio, Ghiaccio, uscito in piena pandemia proprio mentre Fabrizio Moro era impegnato nel Festival di Sanremo, è stato una sorpresa. Apprezzato dalla critica e da chi ha avuto modo di vederlo, ha dimostrato una notevole sensibilità nel raccontare personaggi umani e ai margini, insieme al suo coregista Alessio De Leonardis. La squadra è tornata al lavoro con l'opera seconda, Martedì e Venerdì, che segnala i due (soli) giorni a settimana in cui un uomo, interpretato da Edoardo Pesce, può vedere la figlia, dopo la separazione dalla moglie (Rosa Diletta Rossi).

Per lui è un momento difficile, con la separazione dalla moglie e la chiusura della sua officina di meccanico per moto. Una vicenda sulle periferie della società di oggi tutta superficie e lustrini, Martedì e Venerdì esce in sala il 22 febbraio, distribuito da Medusa.

Vi presentiamo il trailer ufficiale del film.