Marry Me - Sposami: Jennifer Lopez e Maluma ci invitano al cinema in un video di Greeting in anteprima esclusiva

Il modo migliore per trascorrere San Valentino è viziarsi con una bella commedia sentimentale. Lo sanno bene Jennifer Lopez e Maluma, che ci salutano e ci consigliano di andare a vedere Marry Me - Sposami, di cui sono protagonisti con Owen Wilson. Al cinema dal 10 febbraio.

Una Jennifer Lopez più in forma che mai e un altrettanto splendido e raggiante Maluma, cantante colombiano vincitore di un Grammy Latin Award, ci invitano a vedere la commedia sentimentale Marry Me - Sposami. Lo fanno con un video di Greeting che vi mostriamo in anteprima esclusiva.

Marry Me: la trama

In uscita il 10 febbraio, quindi poco prima di San Valentino, Marry Me porta la firma di Kat Coiro, già regista della serie C'è sempre il sole a Philadelphia e della serie Amiche per la morte ­- Dead to Me. Il film è la trasposizione di un romanzo di Bobby Crosby e nel cast c'è anche Owen Wilson, che per uno strano scherzo del destino si ritrova "in mezzo" a J-Lo e a Maluma, quest'ultimo al suo esordio cinematografico. La nostra rom-com racconta infatti la storia della superstar Kat Valdez (Jennifer Lopez) che insieme alla nuova stella della musica Bastian (Maluma) fa parte di una favolosa "power couple". I due hanno da poco inciso una hit intitolata "Marry Me" che è in vetta alle classifiche e, per deliziare i loro fan, hanno deciso di unirsi in matrimonio in una cerimonia che verrà trasmessa contemporaneamente su più piattaforme. Il destino, però, gioca un brutto scherzo a Kat, che scopre di essere stata tradita da Bastian a pochi secondi dall'inizio delle nozze e che, un po’ per incoscienza e un po’ per ripicca, decide di sposare uno sconosciuto fra il pubblico. Il fortunato si chiama Charlie, è un umile insegnante di matematica ed è stato trascinato all'evento dalla figlia e da un'amica della figlia.

Con una premessa narrativa del genere, possiamo aspettarci veramente di tutto: equivoci, gaffes, fascino, simpatia, musica e costumi da favola.

Marry Me: il video di Greeting di Jennifer Lopez e Maluma con tanto di cuore finale

Nel video Greeting (di saluto) che vi presentiamo oggi in anteprima esclusiva, Jennifer Lopez e Maluma ci invitano a trascorrere il San Valentino al cinema a gustarci Marry Me - Sposami. Il film, lo ricordiamo, è impreziosito da brani inediti di Jennifer Lopez eseguiti in coppia con Maluma, e infatti J-Lo ci dice: "E’ un film ricco di sentimenti, humour e ottima musica". Appuntamento dunque nelle nostre sale a partire dal 10 febbraio con la rom-com più scintillante dell’inverno 2022, che arriva in Italia distribuita da Universal Pictures.